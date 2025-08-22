domingo, agosto 24, 2025
Há ‘sérios riscos’ em permanecer na Venezuela, alertam EUA

O governo Donald Trump emitiu um alerta ontem, quinta-feira, 21, expondo a gravidade da permanência de cidadãos norte-americanos na Venezuela. A embaixada pede que seus cidadãos não entrem nem permaneçam em solo venezuelano.

– Não viaje – diz o alerta emitido pela embaixada americana.

A Casa Branca afirma que há “sérios riscos de detenção ilegal, tortura em detenção, terrorismo, sequestro, práticas policiais injustas, crimes violentos e agitação civil” em casa de permanência na Venezuela.

A agência de notícias Reuters informou nesta quinta-feira que os Estados Unidos enviaram um esquadrão anfíbio com três navios para o sul do Caribe a fim de somá-los aos três destroiéres que já se encontram naquelas águas com aproximadamente 4 mil militares e fuzileiros navais, designados a combater cartéis na América Latina.Fonte e imagem: Pleno.News

