Belém recebe campanha “Rumo à COP30” com drive-thru para reciclagem de eletrônicos

Belém está se preparando cada vez mais para ser palco da COP30, em novembro, e a cidade já começa a respirar o clima do maior evento climático do mundo. Um dos passos importantes nessa mobilização é a campanha “Rumo à COP30”, lançada pela Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE), em parceria com o Governo do Pará e a Prefeitura de Belém.

A iniciativa tem como objetivo incentivar o descarte correto de eletroeletrônicos e eletrodomésticos fora de uso, como celulares, notebooks, televisores, pilhas, baterias e outros itens que muitas vezes ficam esquecidos em casa e acabam poluindo o meio ambiente quando descartados de forma inadequada.

O diferencial da campanha é o formato drive-thru de reciclagem, que será realizado no próximo dia 30 de agosto, das 9h às 16h, em pontos estratégicos da cidade. Dessa forma, a população poderá contribuir de maneira simples e prática: basta separar os equipamentos e entregá-los sem precisar descer do veículo.

Sustentabilidade em prática rumo à COP30

Além de ajudar a retirar toneladas de resíduos eletrônicos do meio ambiente, a campanha também tem um caráter educativo. A ideia é reforçar a importância do consumo consciente e do descarte responsável, valores que dialogam diretamente com os compromissos que serão debatidos durante a COP30, em Belém.

Segundo especialistas, o lixo eletrônico é um dos grandes desafios ambientais do século, já que contém metais pesados e substâncias tóxicas que podem contaminar o solo e a água se não forem destinados corretamente. Iniciativas como essa mostram que a preparação para a COP30 vai além da infraestrutura: envolve também a participação ativa da sociedade em práticas que ajudam a proteger o planeta.

Belém como vitrine mundial

A expectativa é que milhares de moradores participem do mutirão de reciclagem, dando o exemplo para o Brasil e para o mundo de como pequenas ações coletivas podem gerar grandes resultados. Essa mobilização fortalece o protagonismo da Amazônia no debate climático global e coloca Belém como referência em iniciativas sustentáveis no período que antecede a cúpula climática.

 Serviço:

 Local: Belém – pontos de drive-thru de reciclagem (a serem informados pela organização)

 Data: 30 de agosto de 2025

Horário: 9h às 16h

Imagem: Reprodução

