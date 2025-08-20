Vídeo: Brigas de vizinhos; casais trocam socos por carro parado em condomínio

A confusão começou depois que um casal parou o carro em frente a um condomínio, bloqueando a entrada de outro veículo.

Dois casais se envolveram em uma briga generalizada em frente a um condomínio no bairro do Carrão, zona leste de São Paulo, no último domingo (17/8). A confusão começou por causa de um carro que estava bloqueando a entrada da propriedade.

Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que um casal, a bordo de um carro cinza, tenta entrar no condomínio, mas é impedido por outro veículo. Frustrado, o motorista do carro cinza desce e vai tirar satisfações com o outro casal. A discussão rapidamente evolui para agressão, quando a mulher do carro que estava bloqueando a entrada atinge o homem com uma mochila.

As mulheres iniciam uma briga física, com uma delas chegando a ser arrastada pelo cabelo. Pessoas que passavam na rua tentaram intervir, mas as agressões continuaram. Em um momento, a mulher do carro bloqueando a entrada se joga na frente do outro veículo para impedir que o casal fosse embora, mas é retirada da frente do carro por uma pessoa.

Todos os envolvidos compareceram à delegacia e relataram a discussão e as agressões. O caso foi registrado como lesão corporal, dano e atropelamento no 31º Distrito Policial. As partes foram orientadas sobre o prazo para representação criminal.

