Imprensa Oficial comemora seis anos com lançamento especial de obra de Dalcídio Jurandir

Celebração aconteceu durante a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém

A Editora da Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOE) celebrou seis anos de atividades com um presente especial para os amantes da literatura: o lançamento da obra O Cheiro do Cuité, do renomado escritor paraense Dalcídio Jurandir. O lançamento aconteceu durante a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém, e emocionou o público presente.

A escolha da obra não foi por acaso. Dalcídio Jurandir é considerado um dos maiores nomes da literatura amazônica, conhecido por retratar a cultura, os costumes e a vida do povo ribeirinho em seus romances. Ao trazer de volta esse clássico, a Imprensa Oficial reforça seu compromisso em valorizar a produção literária paraense e manter viva a memória cultural da região.

Durante o evento, representantes da editora destacaram a importância de fortalecer o acesso à literatura e de garantir que obras de autores consagrados continuem chegando às novas gerações. Além disso, a comemoração dos seis anos da editora se torna um marco de incentivo à leitura e de valorização da identidade amazônica.

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, onde a obra foi apresentada, tem se consolidado como um dos maiores espaços culturais da região, reunindo autores, leitores, pesquisadores e artistas. O lançamento do livro de Dalcídio Jurandir foi um dos momentos mais marcantes da programação, reforçando a ligação entre literatura, história e identidade regional.

Com esse lançamento, a Editora da Imprensa Oficial celebra sua trajetória e reafirma o compromisso de seguir investindo na publicação de obras que fortalecem a cultura do Pará e da Amazônia.

Imagem: Agência Pará