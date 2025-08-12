Belém recebe edição regional da COMPOL, maior evento de comunicação política do Brasil

Belém será sede do COMPOL, maior evento de comunicação política do Brasil, nos dias 17 e 18 de outubro, no Hotel Princesa Louçã. O encontro, promovido pela Troika Marketing, agência paraense especializada em marketing político, reunirá consultores, estrategistas, gestores públicos, jornalistas e acadêmicos de diversas regiões do país para dois dias de debates, cases e tendências sobre o setor. Os ingressos estão disponíveis online: https://www.blueticket.com.br/evento/38600/compol-belem

Consolidada como a principal conferência do segmento no Brasil, o COMPOL (Congresso de Comunicação Política e Institucional) se destaca por promover discussões de alto nível sobre temas como uso de dados em campanhas, inteligência artificial, engajamento digital, gestão de crises e inovação na comunicação pública. A edição nacional deste ano foi realizada em junho, em Florianópolis (SC), e marcou o início de uma série de encontros regionais pelo país até 2026 — entre eles, a aguardada volta da conferência à capital paraense.

A nova edição do COMPOL em Belém tem peso simbólico e estratégico. Além de sediar o maior congresso de comunicação política do país, a cidade será, também, palco da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que colocará a Amazônia no centro das atenções mundiais.

“Realizar o COMPOL na Amazônia, no ano da COP30, é conectar os debates políticos às urgências ambientais e sociais da região. É reconhecer que a comunicação pública precisa dialogar com os territórios e suas complexidades, e não apenas com os centros de poder tradicionais”, afirma Patrick Paraense, diretor da Troika Marketing, que também será palestrante no evento.

A presença de estrategistas, jornalistas e gestores públicos na região estimula a construção de narrativas mais plurais e representativas, com foco em inclusão, diversidade e inovação. Além disso, a escolha de Belém reafirma o compromisso do evento com a descentralização do conhecimento e valorização do Norte e Nordeste no debate político nacional.

A realização do COMPOL Belém é da Troika Marketing, agência paraense que se tornou referência nacional no campo progressista. Com filiais já instaladas em Brasília e no Rio de Janeiro, a Troika se prepara para inaugurar novas unidades em Salvador e Belo Horizonte.

PRESENÇAS CONFIRMADAS

Entre os nomes já confirmados na programação de Belém estão alguns dos principais profissionais do setor:

Patrick Paraense, CEO da Troika Marketing, agência do Pará especializada em comunicação política e institucional. É autor do livro “Esquerda Comunica”, que aborda estratégias de comunicação para movimentos progressistas, e atua como palestrante em eventos nacionais sobre marketing político.

Lucas Pimenta, estrategista digital da campanha de Amon Mandel em Manaus e fundador da Escola dos Políticos, falará sobre "Atenção e buzz marketing", com foco em estratégias digitais de alto impacto.

Emerson Saraiva, CEO da plataforma Eleja-se, trará reflexões sobre planejamento estratégico, posicionamento eleitoral e construção de narrativas eficazes.

, CEO da plataforma Eleja-se, trará reflexões sobre planejamento estratégico, posicionamento eleitoral e construção de narrativas eficazes. Juarez Guedes, consultor político e especialista em mobilização, abordará estratégias de atuação em disputas eleitorais acirradas, com base em experiências práticas no cenário nacional.

A programação completa com outros convidados e mesas temáticas será divulgada nas próximas semanas.

COMO PARTICIPAR

As inscrições para o COMPOL Belém já estão abertas, e os ingressos promocionais de lançamento entram em pré-venda online: https://www.blueticket.com.br/evento/38600/compol-belem

Fotos: Divulgação