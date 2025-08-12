terça-feira, agosto 12, 2025
Belém recebe edição regional da COMPOL, maior evento de comunicação política do Brasil

Belém será sede do COMPOL, maior evento de comunicação política do Brasil, nos dias 17 e 18 de outubro, no Hotel Princesa Louçã. O encontro, promovido pela Troika Marketing, agência paraense especializada em marketing político, reunirá consultores, estrategistas, gestores públicos, jornalistas e acadêmicos de diversas regiões do país para dois dias de debates, cases e tendências sobre o setor. Os ingressos estão disponíveis online: https://www.blueticket.com.br/evento/38600/compol-belem

Consolidada como a principal conferência do segmento no Brasil, o COMPOL (Congresso de Comunicação Política e Institucional) se destaca por promover discussões de alto nível sobre temas como uso de dados em campanhas, inteligência artificial, engajamento digital, gestão de crises e inovação na comunicação pública. A edição nacional deste ano foi realizada em junho, em Florianópolis (SC), e marcou o início de uma série de encontros regionais pelo país até 2026 — entre eles, a aguardada volta da conferência à capital paraense.

A nova edição do COMPOL em Belém tem peso simbólico e estratégico. Além de sediar o maior congresso de comunicação política do país, a cidade será, também, palco da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que colocará a Amazônia no centro das atenções mundiais.

“Realizar o COMPOL na Amazônia, no ano da COP30, é conectar os debates políticos às urgências ambientais e sociais da região. É reconhecer que a comunicação pública precisa dialogar com os territórios e suas complexidades, e não apenas com os centros de poder tradicionais”, afirma Patrick Paraense, diretor da Troika Marketing, que também será palestrante no evento.

A presença de estrategistas, jornalistas e gestores públicos na região estimula a construção de narrativas mais plurais e representativas, com foco em inclusão, diversidade e inovação. Além disso, a escolha de Belém reafirma o compromisso do evento com a descentralização do conhecimento e valorização do Norte e Nordeste no debate político nacional.

A realização do COMPOL Belém é da Troika Marketing, agência paraense que se tornou referência nacional no campo progressista. Com filiais já instaladas em Brasília e no Rio de Janeiro, a Troika se prepara para inaugurar novas unidades em Salvador e Belo Horizonte.

PRESENÇAS CONFIRMADAS

Entre os nomes já confirmados na programação de Belém estão alguns dos principais profissionais do setor:

  • Patrick Paraense, CEO da Troika Marketing, agência do Pará especializada em comunicação política e institucional. É autor do livro “Esquerda Comunica”, que aborda estratégias de comunicação para movimentos progressistas, e atua como palestrante em eventos nacionais sobre marketing político.
  • Lucas Pimenta, estrategista digital da campanha de Amon Mandel em Manaus e fundador da Escola dos Políticos, falará sobre “Atenção e buzz marketing”, com foco em estratégias digitais de alto impacto.
  • Emerson Saraiva, CEO da plataforma Eleja-se, trará reflexões sobre planejamento estratégico, posicionamento eleitoral e construção de narrativas eficazes.
  • Juarez Guedes, consultor político e especialista em mobilização, abordará estratégias de atuação em disputas eleitorais acirradas, com base em experiências práticas no cenário nacional.

A programação completa com outros convidados e mesas temáticas será divulgada nas próximas semanas.

COMO PARTICIPAR

As inscrições para o COMPOL Belém já estão abertas, e os ingressos promocionais de lançamento entram em pré-venda online: https://www.blueticket.com.br/evento/38600/compol-belem

Fotos: Divulgação

