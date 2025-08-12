terça-feira, agosto 12, 2025
Altamira entre rios e riscos: Dissertação analisa relação entre qualidade da água e doença renal

A região de Altamira, localizada no sudoeste do estado do Pará, sofre com a atividade do garimpo, responsável por uma série de problemas, entre eles, a contaminação dos corpos hídricos por metais pesados como mercúrio, arsênio e chumbo. A presença desses elementos na água prejudica a qualidade de vida do ecossistema aquático e, principalmente, das pessoas que dependem do rio para sua alimentação e renda. Além disso, ao entrar em contato com o corpo humano, esses metais prejudicam a saúde afetando o sistema nervoso central, causando danos aos rins e aumentando os riscos de alguns tipos de câncer.

Diante dessa preocupação, Wesley Storch, biólogo com experiência em análises ambientais, buscou investigar a presença de metais pesados na água potável consumida pela população de Altamira e avaliar possíveis relações com a ocorrência de doenças renais crônicas (DRC) no município e na região do Xingu. Esse foi o objetivo principal da dissertação Avaliação da presença de metais pesados na água potável fornecida à população urbana de Altamira e o seu possível impacto epidemiológico sobre doenças crônicas renais.

Segundo o biólogo, foram analisadas 24 amostras de água de pontos estratégicos na zona urbana de Altamira, incluindo residências, áreas de captação do rio Xingu, estação de tratamento e reservatórios. A análise dos metais foi desenvolvida por Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS), realizada pelo Instituto Evandro Chagas (IEV).

Por Elizabete de Jesus

