Vídeo: atacante do Cruzeiro Acende a Rivalidade com o Atlético-MG com frango frito

O atacante congolês Yannick Bolasie, do Cruzeiro, não entrou em campo na vitória de 2 a 0 de seu time sobre o Atlético-MG pela Copa do Brasil, permanecendo no banco de reservas durante toda a partida.

Mesmo ficando no banco na vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Atlético-MG pela Copa do Brasil, o atacante congolês Yannick Bolasie foi o centro das atenções após o jogo. Ele publicou um vídeo no Instagram debochando do rival, que rapidamente viralizou.

Na gravação, Bolasie aparece comendo frango frito, uma clara provocação ao apelido do Atlético-MG, “Galo”. Ao fundo, o ônibus do Cruzeiro com a frase “Maior de Minas” complementava a mensagem, enquanto o jogador dizia “Let’s bora”.

Com gols de Kaio Jorge e Fabrício Bruno, o Cruzeiro venceu o clássico e saiu em vantagem na busca por uma vaga na semifinal. Agora, o Atlético-MG precisa de uma vitória por três gols de diferença para se classificar direto. O jogo de volta será no dia 11 de setembro, às 19h30, no Estádio Mineirão.

Quem se classificar enfrentará o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Corinthians.

