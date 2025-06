Beneficiários do CNH Pai D’égua de Conceição do Araguaia recebem carteiras de habilitação

O Programa Social CNH Pai D’égua entregou Carteiras de Habilitação para cerca de 60 beneficiários do município de Conceição do Araguaia, no sudeste paraense. Receberam o documento, apenas os que concluíram todas as etapas obrigatórias e foram aprovadas no exame prático.

Durante a entrega, neste sábado, 07, o governador Helder Barbalho reforçou a importância do programa para a população paraense. Conforme ele destacou, o CNH Pai D’égua é o maior programa social de habilitação do Brasil e que as pessoas selecionadas são isentas de todas as taxas do Detran, inclusive dos Centros de Formação de Condutores (autoescola).

“É uma alegria poder voltar aqui em Conceição do Araguaia para fazer entrega do CNH Pai D’égua. É importante registrarmos que hoje, pra alguém tirar a carteira de habilitação, entre taxas e preço que se paga para uma autoescola, gira em torno de R$ 5 mil. Por menos que isso, você não tira o documento. E nós estamos dando de graça, para ajudar aqueles que com a carteira poderão ter um trabalho, uma renda, uma moto para fazer a entrega de alimentos. É essa a intenção de quando foi concebido e criado o CNH Pai D’égua”.

O CNH Pai D’égua é um programa do Governo do Pará, coordenado pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), que assegura a emissão da CNH totalmente gratuita a pessoas de baixa renda nos 144 municípios.

Caroline Rodrigues Costa, de 21 anos, foi beneficiada pelo programa e estava muito feliz por ter a CNH em mãos pela primeira vez. “Foi bem tranquilo e totalmente gratuito. Eu me escrevi por escrever, eu pensei que não conseguiria. Aí eu pensei agora vou aproveitar a oportunidade.Eu gostei mais das aulas práticas. E saber que você recebeu um documento que é aprovado e vai conseguir dirigir é importante para você? Muito, porque é muito necessário hoje em dia. O que você pensa fazer agora que você tem o documento? Agora eu vou tirar meus automóveis e aproveitar. Eu quero muito agradecer porque foi uma oportunidade enorme, muito boa e vale muito a pena tirar a carteira”.

Nesta segunda edição do programa, 60 mil pessoas serão beneficiadas em todo o Estado com o objetivo de que elas possam usar a CNH para melhorar a renda. Além da primeira habilitação, o programa também assegura o benefício para quem quer adicionar ou mudar de categoria. Todas as CNHs são classificadas como remuneradas, o que permite aos beneficiários procurar uma melhor inserção no mercado do trabalho.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias