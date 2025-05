Betinho Souza se apresenta na inauguração da churrascaria Varanda Boi Novo na Generalíssimo

A partir das 19h da próxima quinta-feira (15), o Varanda Boi Novo abre suas portas com um delicioso churrasco e um cardápio variado, incluindo hambúrgueres, pizzas, caldos e muito mais.

A nova churrascaria Varanda Boi Novo abre suas portas em grande estilo na movimentada Generalíssimo Deodoro, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, e para celebrar este momento especial, contará com a presença ilustre do talentoso músico paraense Betinho Souza.

A inauguração promete uma noite memorável, unindo o sabor inigualável das carnes nobres e o ambiente acolhedor do Varanda Boi Novo com a rica musicalidade de um dos grandes nomes da nossa terra. Prepare-se para uma experiência completa, onde a boa gastronomia encontra a arte e a cultura local, marcando o início de uma nova e deliciosa jornada para os amantes de um bom churrasco em Belém.

Serviço

Inauguração Varanda Boi Novo

Data: 15.05.25 (quinta-feira)

Horário: 19h

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 1731 – Nazaré