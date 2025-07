Beyoncé reúne as Destiny’s Child no encerramento da turnê “Cowboy Carter”

“Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit” chegou ao fim com um show na região de Las Vegas, nos Estados Unidos

Flávio Ismerim, da CNN

A cantora Beyoncé, 43, recebeu as outras integrantes do Destiny’s Child — Kelly Rowland e Michelle Williams — no palco da última parada da “Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit”. A artista texana se apresentou no Allegiant Stadium, localizado na cidade de Paradise, próxima a Las Vegas, nos Estados Unidos, e encerrou uma turnê de 32 shows.

Juntas, as três cantaram dois clássicos do grupo (“Loose My Breath” e “Bootylicious”) e um trecho de “Energy”. A última canção faz parte do álbum “Renaissance” que ficou imortalizada pelo “Everybody On Mute Challenge”, em que Beyoncé fazia todo o público dos shows da “Renaissance World Tour” fazerem silêncio no meio da música.

Esse foi o primeiro reencontro de Beyoncé, Kelly e Michelle em um show desde as apresentações de Beyoncé no Coachella de 2018, que renderam o especial “Homecoming: A Film By Beyoncé”, disponível na Netflix.

Jay-Z, marido de Beyoncé, também participou do show e cantou “Crazy In Love” ao lado da anfitriã, repetindo uma cena que já tinha sido vista algumas vezes na turnê “Cowboy Carter”.

Com quase três horas de espetáculo, a estrela recebeu o público com um setlist com mais de 40 músicas, mesclando não apenas hits do último álbum, lançado em 2024, como de seu antecessor, “Renaissance”, de 2022.