“Maria do Bairro”: quais atores e atrizes da novela mexicana já morreram

Trama narra a história de uma jovem que morava em um lixão, foi acolhida por uma família de milionários e se casou com um dos herdeiros

Felipe Carvalho, da CNN

“Maria do Bairro” é uma das novelas mexicanas mais famosas no Brasil de todos os tempos e já foi exibida 12 vezes, oito somente no SBT. Exibida originalmente em seu país natal em 1995, a trama trazia a atriz e cantora Thalía no papel principal.

Maria era uma jovem órfã e catadora de lixo, que foi acolhida na mansão dos milionários De la Vega. A personagem de Thalía enfrenta diversos desafios, preconceitos e assédio dentro da propriedade, mas nada supera o ódio e a inveja de Soraya Montenegro (Itatí Cantoral), que tenta separá-la de Luís Fernando (Fernando Colunga) de todas as formas.

“Maria do Bairro” — escrita por Inés Rodena e dirigida por Beatriz Sheridan — se passa em três fases, em que as mudanças físicas podem ser vistas gradativamente. Maria e Luís Fernando se separam, quando ela descobre que estava grávida e o filho recém-nascido desaparece. A ex-catadora de lixo vai em busca do menino e o reencontra anos depois.

A novela com boas doses de puro drama também deu espaço para vários personagens, que eram interpretados por atores e atrizes que já morreram, inclusive Jessica Jurado, que tinha apenas 56 anos.

Meche Barba (Lupe)

A atriz Meche Barba era muito famosa no México e interpretou Lupe, uma das funcionárias da família de la Vega. Ela era um rosto conhecido das novelas mexicanas que são exibidas pelo SBT e esteve em “Rosa Selvagem”, “Maria Mercedes”, “Marimar”, “A Usurpadora” e “Rosalinda”. Ela morreu no dia 14 de janeiro de 2000, aos 78 anos, vítima de um enfisema pulmonar, na Cidade do México.

Irán Eory (Victoria Montenegro)

Irán Eory, na verdade, não era mexicana. A atriz nasceu como Elvira Teresa na cidade de Teerã, no Irã, e a adotou o nome de seu país como nome artístico. Além de “Maria do Bairro”, ela também brilhou em novelas famosas como “A Usurpadora” e “Esmeralda”. Ela era casada com o ator Carlos Monden e morreu no dia 10 de março de 2002, aos 62 anos, na Cidade do México, devido a um edema e um tumor cerebral.

Carmen Salinas (Agripina)

Dona Agripina, a mulher que acolheu e criou Nandinho quando era criança, também interpretou outros personagens em novelas mexicanas. Ela morreu no dia 9 de dezembro de 2021, após sofrer uma hemorragia cerebral, aos 82 anos, enquanto estava no ar na trama “Minha Fortuna é Te Amar” e precisou ser substituída pela atriz María Rojo.

René Muñoz (Veracruz)

Outra pessoa importante para o personagem Nandinho era Veracruz, interpretado pelo ator René Muñoz. O ator brilhou em outras novelas como “O Priviégio de Amar”, “Marimar” e “Rosalinda” e morreu no dia 11 de maio de 2000, devido a um câncer no esôfago, aos 62 anos. Ele atuava na novela “Abraça-me Bem Forte”, quando tinha gravado apenas 18 capítulos.

Raúl Padilla Junior (Urbano)

Raúl Padilla Junior era filho do ator Raúl Padilla, que ficou conhecido no Brasil como o carteiro Jaiminho, do seriado “Chaves”. Ele interpretou o mordomo Urbano em “Maria do Bairro” e também participou da novela “Rosalinda”. A morte do artista foi no dia 24 de maio de 2013, aos 73 anos, depois de um infarto na Cidade do México.

Tito Guizar (Padre Honório)

Tito Guizar morreu aos 91 anos, no dia 24 de dezembro de 1999, na cidade de San Antonio, no Texas, nos Estados Unidos. O ator mexicano também esteve em “O Privilegio de Amar”, “Marimar” e “A Usurpadora” e sofreu uma parada cardíaca. Em “Maria do Bairro”, era o simpático Padre Honório.

Silvia Caos (Calixta)

A atriz cubana naturalizada mexicana, interpretou a doméstica Calixta, mãe biológica da vilã Soraya Montenegro e odiava Maria. Além de “Maria do Bairro”, ela também esteve em “Maria Mercedes” e “A Usurpadora”. Ela morreu aos 76 anos no dia 16 de abril de 2006, após devido a um câncer de pulmão, devido ao consumo excessivo de cigarros.

Jessica Jurado (Verónica Robles)

A atriz mexicana Jessica Jurado ficou muito famosa por sua personagem Patrícia Bracho, em “A Usurpadora”, e interpretou Verônica na segunda e terceira fase de “Maria do Bairro”. Ela morreu aos 55 anos no dia 9 de outubro de 2024, após uma parada cardíaca. A artista esteve em poucas novelas e decidiu se mudar para os Estados Unidos, onde passou seus últimos dias.

Ricardo Blume (Fernando de la Vega)

O ator peruano sofria com Parkinson quando morreu aos 87 anos, no dia 30 de outubro de 2020, devido às complicações da doença. Além de ser o patriarca Fernando de la Vega em “Maria do Bairro”, ele também atuou em “Carrossel das Américas”, exibida no Brasil em 1996, “Marimar” e “Cuidado com o Anjo”.

Ninón Sevilla (Caridade)

A atriz Ninón Sevilla interpretou Caridade em “Maria do Bairro”, mas também já foi vista em várias outras novelas mexicanas que fizeram sucesso no Brasil, como “Maria Mercedes”, “Rosalinda” e “A Usurpadora”. Ela morreu no dia 1º de janeiro de 2015, aos 85 anos, na Cidade do México, após uma parada cardíaca. Ela estava internada em um hospital da capital mexicana devido a uma pneumonia grave.