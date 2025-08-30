sábado, agosto 30, 2025
Bia Haddad reencontra “freguesa” Maria Sakkari no US Open

Brasileira e grega vão se enfrentar neste sábado (30), pela terceira rodada do Grand Slam

Karen Cristina, da Itatiaia

Bia Haddad Maia vai reencontrar uma antiga conhecida na terceira rodada do US Open.

A brasileira entra em quadra neste sábado (30), com previsão de início às 21h40 (de Brasília), para enfrentar a grega Maria Sakkari, 64ª do ranking WTA, em busca de uma vaga nas oitavas de final do Grand Slam.

Esta será a quinta vez que Bia Haddad Maia vai jogar contra Maria Sakkari. O retrospecto do duelo é amplamente favorável para a tenista do Brasil. A número 22 do mundo nunca foi derrotada pela grega.

O último confronto entre elas foi nas oitavas de final do Madrid Open de 2024. Na ocasião, Bia venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Campanhas no US Open

Bia Haddad estreou no US Open contra a britânica Sonay Kartal (51ª). A brasileira venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/1.

Na segunda rodada, Bia venceu a suíça Viktorija Golubic (72ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Já Maria Sakkari superou Tatjana Maria (42ª) por 2 a 0 na primeira rodada. Na sequência, Sakkari venceu Anna Bondar (93ª) também por 2 sets a 0.

Fotos: Robert Prange/Getty Images e Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

