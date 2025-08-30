Como a NFL “usou” Taylor Swift para gerar valor bilionário e mudar público

Fenômeno do mundo pop é noiva de Travis Kelce, um dos principais jogadores da liga de futebol americano

Isabela Mendes e Leonardo Parrela, da Itatiaia

A chegada da NFL no Brasil gera muita expectativa não apenas para os fãs da modalidade.

O jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na próxima sexta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, também atrai atenção de quem não vê o esporte como prioridade.

O motivo é um dos maiores fenômenos do mundo pop na atualidade. A cantora Taylor Swfit é noiva de um dos principais jogadores da NFL: Travis Kelce. O casal, recentemente, anunciou nas redes sociais o noivado.

O efeito comercial foi instantâneo. Segundo a Forbes, houve um aumento de 200% na venda de camisas de Travis Kelce na última quarta-feira (27), um dia depois do casal oficializar o noivado em publicação no Instagram.

Além disso, 27 de agosto de 2025 foi o dia com o maior número de camisas vendidas do atleta desde o último Super Bowl, em fevereiro de 2025.

Na ocasião, os Chiefs perderam a final da NFL para o Philadelphia Eagles.

Efeito bilionário

Um estudo realizado pela Apex Marketing, empresa especializada em publicidade e branding, apontou que o relacionamento impulsionou audiência, engajamento, vendas. Além disso, mudou a composição do público que acompanha a NFL.

De setembro de 2023 até o fim da temporada 2024, foram 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,4 bilhões) criados a partir da presença de Taylor Swift. Houve também aumento da exposição midiática.

“Com os Chiefs vencendo mais jogos e maior presença em transmissões, a cobertura da mídia se intensificou, especialmente com a presença de Taylor nos jogos”, afirmou Eric Smallwood, presidente da Apex Marketing.

A liga de futebol americano também se beneficiou e cresceu entre o público feminino. Segundo a própria organização da NFL, quase metade dos novos seguidores no TikTok em 2024 eram mulheres.

A audiência feminina entre adolescentes (12 a 17 anos) cresceu 8,1% em relação à temporada anterior. A audiência entre mulheres (18 a 24 anos) aumentou em 24%.

A faixa etária de mulheres com mais de 35 anos que passaram a assistir os jogos também cresceu, em 34%.

História do casal

Travis Kelce, tricampeão da NFL pelos Chiefs, e a artista estão juntos desde 2023.

O jogador demonstrou interesse na cantora após comparecer a um show durante a turnê “The Eras Tour”, em julho daquele ano, no Arrowhead Stadium — estádio da franquia em Kansas City.

Na ocasião, Kelce tentou entregar seu número de telefone para Taylor por meio de uma “pulseira da amizade”, acessório popular entre os fãs da artista.

Embora não tenha conseguido o contato, ele comentou o fato no podcast “New Heights”, o que despertou o interesse da cantora. Desde então, os dois passaram a ser vistos juntos com frequência.

Taylor Swift no Brasil?

Travis Kelce estará no Brasil na próxima semana para a segunda partida da NFL na temporada 2025.

Na sexta-feira (5), às 21h (de Brasília), os Chiefs enfrentam o Los Angeles Chargers na Neo Química Arena, em São Paulo.

Para os fãs de Taylor Swift, há expectativa de que a cantora acompanhe o jogo no estádio em apoio ao agora noivo. Na última temporada, ela foi vista com frequência pelos locais onde os Chiefs atuavam nos Estados Unidos.

Foto: Ezra Shaw/Getty Images