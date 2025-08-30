Frankenstein | Longa de Del Toro recebe 14 minutos de aplausos em Veneza

O filme chega aos cinemas em outubro e ao streaming em novembro

2 min de leitura

Júlia Henn

Frankenstein é a obra que Guillermo Del Toro passou a vida esperando para realizar. Ser um fã declarado do livro de Mary Shelley, e de tudo que envolve a criatura, fez do diretor e de sua adaptação alvos de expectativas gigantescas. E, talvez, isso seja um problema.

Críticos que já assistiram ao filme em sua estreia no Festival de Veneza parecem ter chegado ao consenso de que Frankenstein é um deleite visual, pensado nos mínimos detalhes e carregado das características pelas quais a direção de Del Toro normalmente é reconhecida.

Apesar de ser um banquete para os olhos, também está sendo comentado que o longa deixa a desejar em profundidade. O investimento exorbitante de US$120 milhões, o segundo maior da carreira do diretor, aparenta ter se justificado unicamente pelo espetáculo visual. O objetivo da narrativa, da jornada dos personagens retratados, das reflexões filosóficas propostas pela autora do livro original, parece ter ficado em segundo plano.

No entanto, o resultado final ainda se mantém impactante, se os quase 15 minutos de aplausos recebidos em Veneza podem ser considerados fontes confiáveis.

Tudo sobre Frankenstein

Descrito por Del Toro como seu projeto dos sonhos, Frankenstein adapta a clássica história de Mary Shelley sobre a criação de um monstro com partes de diversos cadáveres. Conhecido por sua empatia pelas criaturas e grandes filmes de terror, Del Toro já trabalhou com a Netflix na animação stop-motion Pinóquio, que venceu o Oscar de Melhor Animação. Depois de Frankenstein, ele adaptará O Gigante Enterrado de Kazuo Ishiguro, também em stop-motion, com a Netflix.

O filme de Frankenstein de Guillermo Del Toro, vencedor do Oscar por A Forma da Água, traz Oscar Isaac (Duna) como o doutor Frankenstein e Jacob Elordi (Euphoria, Saltburn) como seu Monstro. Mia Goth (Pearl, MaXXXine) está no filme, e especula-se que ela virará a Noiva de Frankenstein.

Charles Dance, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Christoph Waltz completam o elenco. Elordi substituiu Andrew Garfield no papel do monstro de Frankenstein, já que Garfield precisou deixar o projeto devido a conflitos em sua agenda.

Além de chegar à Netflix em 7 de novembro, o filme terá uma rápida exibição nos cinemas dos EUA, em 17 de outubro, para qualificá-lo para o Oscar. No Brasil, ele entran o cinema em 23 de outubro.