Bioeconomy Amazon Summit será na apresentado na 1ª edição do evento realizado pelo Pacto Global da ONU no Brasil em Belém

O Pacto Global da ONU – Rede Brasil e a gestora de venture capital KPTL realizam nos dias 31 de julho e 1º de agosto, em Belém (PA), a 1ª edição do Bioeconomy Amazon Summit (BAS), evento que deve reunir um público de cerca de 600 pessoas das altas lideranças dos setores público e privado, além de representantes de organizações, empreendedores, investidores e sociedade civil, para ampliar a discussão em torno do papel da inovação e do empreendedorismo da Amazônia na agenda global de mudanças climáticas.

A programação englobará diversos painéis e uma plenária para a promoção de discussões estruturais a respeito do papel da inovação da Amazônia e como ela pode ser impulsionada por investidores, corporações e órgãos governamentais.

O evento também contará com salas temáticas para a realização de workshops e discussões de temas mais específicos, com a produção de conteúdos pelos participantes; além de uma “Arena Empreendedora”, uma área exclusiva para a promoção do empreendedorismo, preferencialmente da Amazônia, com potencial de impacto na mitigação dos efeitos das mudanças do clima. Na Arena, haverá um palco para apresentações e estandes para a exposição das startups.

Criadores do Zunne, programa de investimentos de impacto para negócios sociais voltado para mulheres negras e indígenas que empreeendem com impacto positivo nas regiões Norte e Nordeste, participarão do painel “Investimentos para negócios de impacto”, no dia 1º de agosto, às 17h40, em que apresentarão as modalidades de investimentos, os resultados e o funcionamento do programa, as forma de apoio aos negócios sociais – para além dos aportes financeiros – e ainda os retornos para quem decide investir gerando impacto, sobretudo nessas regiões.

O Zunne é uma realização da TRÊ Investindo com Causa, da Yunus Negócios Sociais e da Somos Um – organizações de apoio aos negócios de impacto socioambiental positivo, em parceria com o Instituto Beja e com apoio da Fundação Tide Setubal e da Be The Earth. Neste ano, o programa lançou a sua 2ª edição, em que pretende mobilizar R$ 10 milhões para aumentar o apoio a negócios de impacto socioambiental positivos comandados por lideranças femininas, negras e indígenas.

O objetivo é mudar a rota do investimento social privado no País, que atualmente gira em torno do Sudeste, e trazê-lo para as regiões com menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Além disso, o Zunne também visa tornar mais acessível os recursos a grupos menos abraçados por essas oportunidades.

Aos negócios selecionados, o Zunne oferecerá, além do apoio financeiro, capacitação com especialistas nas áreas jurídica, financeira, de marketing digital e vendas, gestão de negócios e outras; auxílio e orientação na obtenção de acesso a capital em diferentes formatos, conexões com redes de potenciais clientes e parceiros e coleta de dados financeiros e de impacto para mensuração do impacto alcançado. A expectativa é que o programa alcance 30 negócios sociais neste ano.

Na primeira edição, realizada em 2023, o Zunne investiu R$4,7 milhões em 13 negócios selecionados. Destes, 77% foram liderados por mulheres, 15% por pessoas pretas e 7% por pessoas indígenas. Quanto à distribuição geográfica, 77% estavam localizados na região Nordeste. Os recursos do programa foram provenientes de 197 investidores de diversos estados do Brasil.

“É muito importante estarmos num evento como esse voltado para o investimento na Amazônia pois o seu objetivo está totalmente casado com o propósito do Zunne. A Amazônia, bem como toda região Norte, são ricas não apenas em recursos naturais. Essa região também tem em seu povo um tesouro muito valioso, com uma veia empreendedora e inovadora capaz de usar o que a natureza tem de melhor em prol do seu próprio desenvolvimento sustentável e da expansão das suas capacidades criativas e empreendedoras”, afirma Ticiana Rolim, presidente da Somos Um.

SOBRE A SOMOS

A Somos Um é uma organização estruturante, sem fins lucrativos, que busca solucionar problemas sociais e ambientais por meio dos negócios, colocando impacto no centro das decisões. A organização presta serviços e realiza projetos para apoiar empreendedores e negócios de impacto e para impulsionar organizações e iniciativas de apoio ao ecossistema de impacto, além de produzir conteúdo sobre o tema, realizar cursos, hackathons sociais, programas de incubação e de aceleração de negócios de impacto, consultorias, e iniciativas de articulação e mobilização de atores do setor. Inspirados pelo Professor Muhammad Yunus, prêmio Nobel da Paz, sonha com o dia em que não haverá mais pobreza.

Já a Yunus Negócios Sociais é a unidade brasileira ligada à empresa global Yunus Social Business Global Initiatives, maior referência em investimentos de impacto social no mundo. A empresa possui a visão de aproveitar o poder dos negócios sociais para resolver problemas urgentes no mundo de duas maneiras: de cima para baixo, por meio da inovação social corporativa oferecida para grandes empresas e da oferta de financiamento para pequenas e médias empresas de impacto social. Atualmente, possui um portfólio de crédito ativo de mais de 60 negócios sociais em 5 países – Brasil, Colômbia, Uganda, Quênia e Índia. No Brasil, a organização financiou 15 negócios sociais até o momento, com mais de R$ 22 milhões sob gestão.

Imagem: Divulgação