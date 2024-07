Campanha de Biden responde se ele pode ou não desistir de sua candidatura

A campanha do presidente Joe Biden reafirmou ontem, sexta-feira, 19, que ele continuará no topo da chapa democrata, destacando em um novo comunicado que Biden ainda conta com o apoio dos eleitores, apesar do crescente número de parlamentares democratas que pedem sua retirada da corrida presidencial.

“Embora os eleitores mencionem consistentemente a idade do presidente Biden quando são contatados, nossos eleitores-alvo – tanto os que estão sendo reengajados quanto os eleitores indecisos – ainda planejam votar nele, deixando claro que o debate não prejudicou o apoio entre os eleitores que decidirão esta eleição”, diz o memorando, divulgado pela primeira vez pela NBC News.

“Joe Biden deixou mais do que claro: ele está na corrida e está nela para vencer. Além disso, ele é o candidato presumido, não há plano para um candidato alternativo”, insiste o memorando.

Na noite de quinta-feira, o senador Jon Tester, de Montana, tornou-se o segundo senador democrata a pedir publicamente que Biden se retire da corrida presidencial. Na manhã de sexta-feira, o deputado Sean Casten, de Illinois, tornou-se o 21º democrata da Câmara a fazer o mesmo.

A declaração do senador de Montana surgiu após relatos de que tanto o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, quanto a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, conversaram com Biden nos últimos dias para informá-lo de que sua candidatura presidencial pode custar ao partido as duas câmaras do Congresso em novembro.

“Em poucas semanas, Joe Biden será o candidato oficial. Já é mais do que hora de pararmos de brigar entre nós”, diz o memorando do diretor de estados-chave da campanha, Dan Kanninen. “A única pessoa que ganha quando brigamos é Donald Trump.”

No entanto, Kanninen reconheceu que muitas pesquisas mostram Biden atrás de Trump, escrevendo: “Não vou suavizar o estado da corrida: temos um grande trabalho pela frente para vencer em novembro.”

Biden, que testou positivo para Covid-19 na quarta-feira, está atualmente em autoisolamento em Rehoboth, Delaware.

