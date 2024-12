BNDES sextuplica gastos com publicidade institucional em 2024

Ao longo dos 11 primeiros meses de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sextuplicou os gastos com publicidade institucional.

O banco disse, em nota, que os gastos constam no Planejamento Estratégico da Estatal e ajudaram na captação de recursos, inclusive nas situações emergenciais como as enchentes do Rio Grande do Sul

Ainda de acordo com o texto, “o montante investido em 2024 ainda é cerca de quatro vezes inferior ao teto estabelecido pela Lei das Estatais“.

Em 2024, o gasto foi de 52,1 milhões de reais com publicidade institucional. No mesmo período, em 2023, o gasto foi de 8,7 milhões.

Na lista dos pagamentos em publicidade estão recursos para empresas do grupo Globo (jornal O Globo, TV Globo, Globo News e plataformas digitais) e para sites alinhados ao Palácio do Planalto. O Brasil 247 recebeu em torno de 130 mil reais do BNDES por publicidade institucional. As informações são do site O Antagonista.

Fonte: Pleno News/Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo