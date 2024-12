Visitação ao Papai Noel entra na reta final em Santarém

A Prefeitura de Santarém abriu há uma semana, desde o dia 13 de dezembro, a programação natalina e chegada do Papai Noel em sua casinha. Desde o dia de abertura, quase 9 mil pessoas já foram visitar o bom velhinho. A visitação está entrando na reta final, pois o bom velhinho ficará recepcionando as famílias até o dia 23/12 (segunda-feira). O horário foi estendido das 18h às 22h nessa visitação.

As equipes da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), sob o comando de Luanna Cohen, têm se desdobrado para que todos possam adentrar a casa e fazer o seu registro natalino, criando assim, memórias especiais.

“É um projeto muito bonito que a Prefeitura Municipal, na gestão do prefeito Nélio e da secretaria Celsa, desenvolveu para abrilhantar ainda mais o Natal da população santarena. Não tem um só dia em que não nos emocionemos com os visitantes, vindo até de cidades vizinhas para dar um abraço no Papai Noel e ver como é a casa do bom velhinho”, contou Luanna Cohen.

O tema deste ano é: ‘’Novos Sonhos. Uma Nova Magia”. São visitas de mamães com seus bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Não tem idade e as equipes sempre estão prontas para receber a população. Diariamente uma média de 15 servidores revezam esse trabalho especial.

“É um momento mágico para as famílias, sejam crianças, adultos, pessoas idosas, a gente sente como que para a maioria, a magia acontecesse naqueles poucos minutos ao lado do bom velhinho. Tudo foi preparado por todos nós da Prefeitura de Santarém, para que a população tivesse este momento especial de natal”, observou a secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito.

PROGRAMAÇÃO:

O Papai Noel estará na Casinha até o dia 23 de dezembro (segunda-feira), recepcionando a população das 18h às 22h. A visitação, somente na parte interna, ocorrerá no período de 26 a 30 de dezembro, sendo que nos dias 24, 25, 31 e 01, não ocorrerão visitas na parte interna. A Casinha poderá ser visitada na parte externa até o dia 6 de janeiro de 2025 (segunda-feira).

Imagens: Agência Santarém