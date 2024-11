Boeing cargueiro pega fogo e faz pouso forçado no Aeroporto de Guarulhos

Um avião cargueiro da empresa Total Cargo, Boeing 737 fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após pegar fogo, por volta das 2h deste sábado, 09. Não houve registro de vítimas. Os informes são do portal G1.

Três veículos da brigada de incêndio do próprio aeroporto e outros cinco do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas na pista do aeroporto. Por volta das 7h, bombeiros já faziam o trabalho de rescaldo e retiravam a carga do avião.

A aeronave é um Boing 737-4Q8 (SF) e estava com documentação em situação regular, segundo o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), disse que vai investigar as causas do incêndio e pouso forçado.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, informou que “foi identificado fogo no porão da aeronave ainda em voo. Foi realizado pouso de emergência e não houve vítimas no incidente”.

Até às 12h, a pista onde o incidente ocorreu continuava bloqueada. A aeronave já foi retirada do local. O caso será investigado pela Polícia Federal.

Questionada sobre o motivo do pouso de emergência, a companhia aérea não retornou até a última atualização da reportagem.

Imagem: Reprodução