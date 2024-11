ROTAM prende suspeito e apreende 71 tabletes de maconha na Arthur Bernardes

Militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas (ROTAM), unidade subordinada ao Comando de Missões Especiais (CME), prenderam um suspeito e apreenderam 71 tabletes de drogas durante a operação “Ocupação Viver Pratinha” na tarde desta sexta-feira, 8. A operação é uma evidência do papel fundamental que a Polícia Militar do Pará desempenha no combate ao tráfico de drogas, atuando de maneira incansável na prevenção e na repressão ao tráfico. A corporação mobiliza-se para garantir a segurança da população, intensificando rondas ostensivas e adotando estratégias que incluem desde ações educativas nas comunidades até operações de combate direto a esse tipo de delito.

Durante as rondas ostensivas na rodovia Arthur Bernardes, em Belém, a ROTAM identificou um caminhão que tentou evadir-se ao perceber a aproximação da Polícia Militar. Imediatamente, os policiais alcançaram o veículo e ordenaram a parada. Ao realizarem a busca veicular, foram encontrados 71 tabletes de uma substância análoga à maconha, que foi confirmada como maconha prensada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Todo o material apreendido, juntamente com o motorista do caminhão, foi encaminhado ao Departamento de Investigações sobre Narcóticos (DENARC) para que os procedimentos legais cabíveis fossem realizados.

Essa ação destaca o empenho da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas no estado, evidenciando a importância das operações estratégicas das forças de segurança pública na construção de um ambiente mais seguro para todos.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação