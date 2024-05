Bolsonaro receberá alta e voltará para Brasília na sexta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receberá alta médica e retornará a Brasília, na próxima sexta-feira (17). Ele está no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo.

O político trata de um quadro de erisipela e de aderência intestinal. A informação a respeito da alta do ex-chefe do Executivo foi confirmada pelo advogado e assessor do antigo chefe do Executivo, Fabio Wajngarten, de acordo com o Poder360.

Inicialmente, Bolsonaro foi hospitalizado durante uma viagem a Manaus (AM). Depois, ele acabou transferido para São Paulo, onde está internado desde o último dia 6.

Fonte: Pleno News Foto: EFE/ Joédson Alves