O Paysandu enfrenta o Goiás nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Estádio da Curuzu, buscando sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense, que ainda não venceu na competição e ocupa a zona de rebaixamento, precisa superar um jejum histórico: nunca venceu o Goiás na Série B. Acompanhe ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

Em Belém, palco da partida, o Paysandu soma dois empates. Para conquistar os três pontos e sair da zona de risco, o técnico Hélio dos Anjos aposta na força da torcida e na garra dos jogadores para superar o Verdão.

Do outro lado, o Goiás, vice-líder da Série B com 10 pontos, busca manter a boa fase e assumir a liderança da competição. A equipe esmeraldina vem de três vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas e está confiante em conquistar um bom resultado em Belém.