A constelação de estrelas do futebol brasileiro brilhou intensamente durante o jantar que celebrou os 30 anos da conquista tetra mundial do Brasil, ocorrido no charmoso bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No centro das atenções estava Romário, uma lenda do futebol, que não apenas brilhou naquele campeonato, mas também segue ativo no esporte e na política brasileira.

A ocasião foi marcada por declarações enfáticas de Romário sobre a performance atual da seleção brasileira e a importância crucial de Neymar Jr. para as aspirações do Brasil nos próximos torneios internacionais. Segundo o ex-atacante, a chave para conquistar o próximo mundial está em reconhecer o papel de Neymar como a liderança técnica e tática em campo.

Romário dispara sobre importância de Neymar na Seleção:



"Se não jogarem para o Neymar, o Brasil não vai ser campeão da Copa do Mundo. Simples assim. Enquanto não entenderem que ele é o cara da diferença, vai continuar se f******."



Por que Neymar é considerado essencial para o sucesso do Brasil?

Durante o evento, Romário expressou com convicção que a estratégia do Brasil deve girar em torno das habilidades de Neymar. “A história das seleções campeãs está aí para provar: 70 teve Pelé, 94 teve a mim, 2002 teve Ronaldo, e agora, se não jogarem para o Neymar, não conquistaremos o título. Simples assim”, afirmou Romário. Essa perspectiva destaca a importância de adaptar o jogo da equipe às capacidades dos jogadores chave, algo que tem sido um elemento comum nas campanhas bem-sucedidas anteriores.

Qual é a fórmula para o Brasil garantir mais um título mundial?

Segundo Romário, além de jogar para Neymar, a seleção precisa de mais eficiência no ataque. “Fazer gol. Os caras não fazem gol”, lamentou o senador e presidente do América-RJ. Outro aspecto fundamental discutido foi a paixão e a dedicação ao vestir a amarelinha, algo que parece ter se perdido em comparação às gerações anteriores, nas palavras de outros jogadores presentes, como Jorginho.

A reconciliação de antigas lendas e o futuro da Seleção

A noite também serviu para reforçar laços entre antigas lendas do futebol brasileiro. Romário e Bebeto, que tiveram desentendimentos públicos no passado, mostraram que as desavenças foram superadas. “Para muitos, podemos não ter sido a melhor dupla, mas eu garanto que foi a maior dupla de atacantes do mundo”, confessou Romário sobre sua parceria com Bebeto nos campos.

Enquanto a seleção brasileira segue em busca de formação e estratégia para as próximas competições, a noite foi um lembrete poético de que o espírito de equipe e a capacidade de maximizar os talentos individuais são ingredientes que não podem faltar. Com Neymar no auge de sua carreira, ainda resta a esperança de que o Brasil alcance o topo do mundo mais uma vez.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Lucas Figueiredo/CBF