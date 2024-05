ZÉ VAQUEIRO COMENTA SOBRE SAÚDE DO FILHO INTERNADO E FALA DE EXPECTATIVAS DE ALTA

O cantor Zé Vaqueiro falou sobre a saúde do seu filho que está internado desde que nasceu após ser diagnosticado com a Síndrome do Patau. Zé Vaqueiro e Ingra Soares estão com expectativas para que o bebê de oito meses receba alta em breve. As falas foram ditas ao jornal Extra.

“Meu filho está bem. Hoje mesmo fui lá vê-lo (a entrevista ocorreu na quarta-feira passada). Ele é um safado, bonito e cheiroso. Em breve, todos nós teremos uma surpresa”, detalhou.

O cantor comentou que seus filhos perguntam sempre pelo pequeno e disse que se firma na fé. “Hoje, sabemos lidar muito melhor. Mas ficamos mexidos com tantas incertezas. A gente faz muita oração, pedimos a Deus por paciência, maturidade e sabedoria para transmitir o amor que ele merece. As crianças perguntam quando Arthur virá para casa. Principalmente o mais novinho. E eu sempre digo: “logo, logo”. Se Deus quiser, vai ser logo mesmo”, comentou.

Fonte: Portal Léo Dias Foto: Instagram