Bolsonaro vai visitar cidades para arrecadar donativos para o RS

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai visitar cidades no estado de São Paulo entre o fim de maio e o início de junho para arrecadar donativos que serão enviados aos afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo ex-chefe do Executivo em suas redes sociais.

De acordo com o líder conservador, o objetivo é receber itens como colchão, lençol, cobertor, toalha, roupa de frio, tênis, chinelo, enlatados, materiais de higiene, cestas básicas e materiais de limpeza. Bolsonaro relatou ainda que estará presente nos locais de coleta de donativos entre as 10h e as 19h.

Confira abaixo as datas e as cidades onde o ex-presidente vai participar do recolhimento de doações:

– 27 de maio – Ribeirão Preto (SP);

– 28 de maio – Rio Claro (SP);

– 29 de maio – Campinas (SP);

– 30 de maio – Jundiaí (SP);

– 31 de maio – São Bernardo (SP);

– 1° de junho – Guarulhos (SP).

Fonte: Pleno News/ Foto: PL/Beto Barata