Com o tema ‘Abraço de Fé e União pela Saúde’, profissionais organizam ação no complexo do HMS

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio do Comitê gestor do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), está organizando o evento ‘Abraço de Fé e União pela Saúde’, programado para esta segunda-feira, 26. A concentração começará às 19h, seguida pelo abraço coletivo às 20h, no quarteirão do complexo do HMS. O evento abrangerá as instalações do Pronto Socorro Municipal (PSM), HMS, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Casa da Mulher, Casa da Criança, Centro de Hemodiálise, Conselho de Saúde e Núcleo de Transporte e Logística. A proposta é que as pessoas se unam, dando as mãos e formando um abraço ao redor de todo o quarteirão.

O objetivo é reunir profissionais da saúde e membros de diferentes igrejas e religiões em um ato de apoio e união pela saúde. Paralelamente, será realizada uma ação de vacinação.

O Secretário de Saúde, Albino Luciano, falou sobre a motivação do evento. “Esta é uma oportunidade de mostrar a força da nossa comunidade. Juntos, envolvendo nossas principais instituições de saúde em um abraço simbólico, reafirmamos nosso compromisso com o bem-estar de todos os nossos pacientes”, destacou.

A Semsa convida a população a participar deste momento, sugerindo que os participantes se vistam de branco, simbolizando paz e união. O evento também vai contar com a presença do prefeito Nélio Aguiar, do secretário de governo Emir Aguiar, além de líderes das igrejas católicas e evangélicas que promoverão um momento de fé e reflexão.

A programação ocorrerá simultaneamente no quarteirão da Avenida Presidente Vargas (conduzida Pelo Conselho dos Pastores) e da Avenida Marechal Rondon (conduzida Pela Igreja Católica), após será realizado um abraço simbólico coletivo por todos os participantes nos quatro quarteirões (Presidente Vargas, Marechal Rondon, Barão do Rio Branco e Silvino Pinto). Após o abraço, concentração final de todos em frente ao PSM para agradecimentos finais, ação de vacinação e distribuição de lanches.

Imagem: Agência Santarém