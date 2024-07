Joe Biden diz que Israel e Hamas aprovam seu plano de paz

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que Israel e Hamas estão de acordo com o plano de paz elaborado por seu governo. Por outro lado, o democrata ressaltou que há “questões complexas” envolvidas e que “ainda há trabalho a fazer”.

As declarações ocorreram nesta sexta-feira (12), por meio de sua conta oficial no X. Na postagem, o chefe da Casa Branca se diz determinado a contribuir para o fim do conflito.

– Há seis semanas, estabeleci um plano abrangente sobre como conseguir um cessar-fogo e trazer os reféns para casa. Ainda há trabalho a fazer e estas são questões complexas, mas esse plano foi agora acordado entre Israel e o Hamas. Minha equipe está progredindo e estou determinado a fazer isso – escreveu Biden.

A proposta do presidente dos EUA feita no último dia 31 de maio inclui três partes. O projeto envolve uma trégua de seis semanas, a retirada do exército israelense das regiões povoadas de Gaza, troca de reféns idosos ou feridos por prisioneiros palestinos, investimentos para a reconstruir o território e diálogo visando um cessar-fogo permanente.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/MIRIAM ALSTER / POOL