Brasil adia para 2025 exigência de vistos para cidadãos da Austrália, Canadá e EUA

A isenção de visto para cidadãos da Austrália, Canadá e Estados Unidos que desejam visitar o Brasil foi prorrogada para 10 de abril de 2025. O Decreto Nº 11.982 foi publicado nesta terça-feira em edição extra do Diário Oficial da União.

O adiamento do início da cobrança do visto tem como objetivo garantir a implementação completa do visto eletrônico, chamado e-Visa, disponível no endereço eletrônico: https://brazil.vfsevisa.com. A nova forma de solicitar o documento possibilita a praticidade e conveniência da emissão do documento 100% eletrônico, dispensando o comparecimento do interessado nos consulados brasileiros. “O governo está empenhado em garantir o pleno funcionamento do e-Visa, de modo a facilitar que o turista consiga emitir seu visto de maneira rápida e 100% digital. Então essa prorrogação contribuirá para a organização e proteção do setor”, explicou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Imagem: Divulgação