Encontro debate o futuro da transmissão de energia diante das mudanças climáticas

Belo Horizonte recebeu nos dias 9 e 10 de abril, a primeira edição do Encontro Nacional sobre Inovações em Linhas de Transmissão (ENILT), com o tema “Desafios na Implantação e Frente às Mudanças Climáticas”. O evento contou com o patrocínio da Alubar, multinacional brasileira que é a maior produtora de cabos elétricos de alumínio para linhas de transmissão da América Latina e a maior fabricante de vergalhões de alumínio do continente americano.

O Encontro se destinou a profissionais do setor elétrico que trabalham com linhas de transmissão aéreas ou que tenham interesse neste segmento. É uma oportunidade para trocar experiências sobre práticas inovadoras e debater os desafios na implantação das linhas de transmissão, com atenção especial àqueles associados às consequências das mudanças climáticas. Cerca de 200 participantes são esperados.

A programação teve palestras e painéis com especialistas e representantes de empresas do setor elétrico, que compartilharão suas experiências com o público presente. O evento contou, ainda, com a presença de engenheiros e executivos da área Comercial da Alubar.

Para o CSO da empresa, Fábio Camargo, o evento é importante tanto pela atualização quanto pelo relacionamento com importantes players do setor elétrico. “A Cemig, que é um dos grandes players do setor de transmissão de energia no Brasil, foi a anfitriã deste evento. Além dela, outras empresas que fazem parte da nossa cartela de clientes de cabos elétricos estiveram presentes. Foi uma oportunidade interessante para perceber como o setor está se movimentando e como nós, enquanto fornecedores, podemos contribuir para o enfrentamento dos desafios trazidos pelas mudanças climáticas ao segmento de transmissão”, disse o executivo.

Imagem: Divulgação