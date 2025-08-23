Brasil encara França em busca da classificação no Mundial Feminino de Vôlei

Equipes se enfrentam no domingo (24), às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia
O Brasil encara a França, neste domingo (24), às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia, pela segunda rodada do grupo C do Mundial Feminino de Vôlei.
Após bater a Grécia no jogo de estreia na competição, a Seleção Brasileira pode encaminhar classificação às oitavas de final do Mundial em caso de vitória sobre a Seleção Francesa.
No outro duelo pela primeira rodada do grupo, a França bateu Porto Rico por 3 sets a 1 (25/22, 25/18, 21/25 e 25/14). Vale destacar que as duas primeiras colocadas de cada grupo avança à próxima fase.
Gabi, capitã da equipe brasileira, falou sobre a partida contra a Seleção Francesa após a vitória sobre a Grécia.
“Jogo contra a França vai ser ainda mais difícil. A gente consegue assistir um pouquinho do jogo delas contra o Porto Rico, que é uma equipe que a gente tem que ter um alerta muito grande. E é um jogo importantíssimo pensando já na nossa classificação para a próxima etapa”, concluiu a capitã brasileira.
Atletas convocadas para o Mundial Feminino de Vôlei
- Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann e Helena
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
- Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia
- Líberos: Marcelle e Laís
Datas e horários dos jogos do Brasil no Mundial Feminino de Vôlei
Domingo, 24 de agosto
- 9h30 – Brasil x França
Terça-feira, 26 de agosto
- 9h30 – Brasil x Porto Rico
*Horário de Brasília
Caso avance às oitavas de final da competição, o Brasil voltará às quadras no dia 31 de agosto (domingo) para enfrentar uma equipe oriunda do grupo F. China, República Dominicana, Colômbia e México podem ser adversários da equipe brasileira na fase.
Foto: Divulgação/ FIVB