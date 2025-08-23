sábado, agosto 23, 2025
Brasil encara França em busca da classificação no Mundial Feminino de Vôlei

Equipes se enfrentam no domingo (24), às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia

João Marcelo Cardoso

O Brasil encara a França, neste domingo (24), às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia, pela segunda rodada do grupo C do Mundial Feminino de Vôlei.

Após bater a Grécia no jogo de estreia na competição, a Seleção Brasileira pode encaminhar classificação às oitavas de final do Mundial em caso de vitória sobre a Seleção Francesa.

No outro duelo pela primeira rodada do grupo, a França bateu Porto Rico por 3 sets a 1 (25/22, 25/18, 21/25 e 25/14). Vale destacar que as duas primeiras colocadas de cada grupo avança à próxima fase.

Gabi, capitã da equipe brasileira, falou sobre a partida contra a Seleção Francesa após a vitória sobre a Grécia.

“Jogo contra a França vai ser ainda mais difícil. A gente consegue assistir um pouquinho do jogo delas contra o Porto Rico, que é uma equipe que a gente tem que ter um alerta muito grande. E é um jogo importantíssimo pensando já na nossa classificação para a próxima etapa”, concluiu a capitã brasileira.

Atletas convocadas para o Mundial Feminino de Vôlei

  • Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann e Helena
  • Levantadoras: Macris e Roberta
  • Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
  • Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia
  • Líberos: Marcelle e Laís

Datas e horários dos jogos do Brasil no Mundial Feminino de Vôlei

Domingo, 24 de agosto

  • 9h30 – Brasil x França

Terça-feira, 26 de agosto

  • 9h30 – Brasil x Porto Rico

*Horário de Brasília

Caso avance às oitavas de final da competição, o Brasil voltará às quadras no dia 31 de agosto (domingo) para enfrentar uma equipe oriunda do grupo F. China, República Dominicana, Colômbia e México podem ser adversários da equipe brasileira na fase.

 Foto: Divulgação/ FIVB

