Brasil encara França em busca da classificação no Mundial Feminino de Vôlei

Equipes se enfrentam no domingo (24), às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia

João Marcelo Cardoso

O Brasil encara a França, neste domingo (24), às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia, pela segunda rodada do grupo C do Mundial Feminino de Vôlei.

Após bater a Grécia no jogo de estreia na competição, a Seleção Brasileira pode encaminhar classificação às oitavas de final do Mundial em caso de vitória sobre a Seleção Francesa.

No outro duelo pela primeira rodada do grupo, a França bateu Porto Rico por 3 sets a 1 (25/22, 25/18, 21/25 e 25/14). Vale destacar que as duas primeiras colocadas de cada grupo avança à próxima fase.

Gabi, capitã da equipe brasileira, falou sobre a partida contra a Seleção Francesa após a vitória sobre a Grécia.

“Jogo contra a França vai ser ainda mais difícil. A gente consegue assistir um pouquinho do jogo delas contra o Porto Rico, que é uma equipe que a gente tem que ter um alerta muito grande. E é um jogo importantíssimo pensando já na nossa classificação para a próxima etapa”, concluiu a capitã brasileira.

Atletas convocadas para o Mundial Feminino de Vôlei

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann e Helena

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Marcelle e Laís

Datas e horários dos jogos do Brasil no Mundial Feminino de Vôlei

Domingo, 24 de agosto

9h30 – Brasil x França

Terça-feira, 26 de agosto

9h30 – Brasil x Porto Rico

*Horário de Brasília

Caso avance às oitavas de final da competição, o Brasil voltará às quadras no dia 31 de agosto (domingo) para enfrentar uma equipe oriunda do grupo F. China, República Dominicana, Colômbia e México podem ser adversários da equipe brasileira na fase.

Foto: Divulgação/ FIVB