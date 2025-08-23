sábado, agosto 23, 2025
Xabi sobre Rodrygo no banco do Real Madrid: “Decisões são minhas”

Os merengues venceram o Osasuna na estreia da competição espanhola

Jairo Nascimento, da CNN

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, explicou neste sábado o motivo de Rodrygo não ter sido utilizado na estreia da equipe na LaLiga. Em coletiva de imprensa, o treinador afirmou que a decisão de não colocar o atacante brasileiro em campo foi exclusivamente técnica.

Segundo ele, conversas foram realizadas com o jogador e com outros atletas do elenco, mas a definição sobre quem inicia entre os titulares é de sua total.

Com gol de Mbappé, o Real Madrid estreou com vitória sobre o Osasuna por 1 a 0.

“A temporada começou agora, quase como minha etapa aqui. Todas as decisões de jogar e fazer parte do 11 inicial são minhas, única e exclusivamente. Converso com muitos jogadores e falei com o Rodrygo também, claro”, afirmou.

Momento incerto

Rodrygo, de 23 anos, vive um momento de incerteza no clube espanhol. Desde o fim da última temporada, o atacante tem sido alvo de especulações no mercado de transferências e sua permanência no Real Madrid não está garantida.

O Manchester City surge como um dos principais interessados na contratação do camisa 11, mas a janela de negociações na Europa se encerra no próximo dia 1º de setembro, aumentando a pressão por uma definição sobre seu futuro.

Volta?

O brasileiro espera ganhar minutos neste domingo (24), quando o Real Madrid enfrenta o Real Oviedo, fora de casa, pela 2ª rodada da La Liga. Com a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico, Rodrygo perdeu espaço no elenco, especialmente após o Mundial de Clubes, e vem tentando reconquistar a confiança do treinador para voltar a ter sequência como titular.

Desde que assumiu o Real Madrid, Xabi Alonso comandou a equipe em sete partidas e utilizou Rodrygo em apenas três delas. O atacante foi titular somente na estreia do técnico, no Mundial de Clubes, quando deu uma assistência na vitória sobre o Al-Hilal. Depois disso, o brasileiro teve participações discretas nos jogos contra RB Salzburg e Borussia Dortmund, somando menos de 30 minutos em campo.

Real Madrid

