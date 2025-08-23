UFC: Michel Pereira leva nocaute em 43 segundos em terceira derrota seguida

Brasileiro foi derrotado pelo norte-americano Kyle Daukaus, neste sábado (23)
Jairo Nascimento, da CNN
O brasileiro Michel Pereira viveu amarga e curta no UFC Xangai, neste sábado (23). O “Paraense Voador” foi nocauteado pelo norte-americano Kyle Daukaus em apenas 43 segundos de luta, acumulando sua terceira derrota consecutiva no evento.
Sem vencer no UFC desde maio de 2024, quando finalizou Ihor Potieria no UFC 301, no Brasil, o resultado escancara a má fase do lutador.
A luta
O combate foi decidido logo nos primeiros instantes. Daukaus aproveitou uma brecha para aplicar um contragolpe preciso, que levou Michel à lona. Na sequência, o americano encerrou a disputa com uma sequência de cotoveladas.
Além do resultado negativo, preocupa a forma como ele tem acontecido. Nas três últimas lutas, Michel mostrou dificuldades para impor seu jogo, falhas defensivas e pouca capacidade de reação diante de adversidades. Após os tropeços contra Anthony Hernandez e Abus Magomedov, o nocaute para Daukaus representa o momento mais crítico de sua trajetória no UFC. Pressionado por analistas e fãs, que apontam perda de confiança e falta de estratégia, o brasileiro precisará se reinventar. Para seguir competitivo na elite, será necessário ajustar seu estilo, recuperar o foco e provar que ainda pode lutar em alto nível.
Keep walking, Johnny Walker
A noite não foi tão ruim para o Brasil, pois Johnny Walker brilhou no UFC Xangai e venceu o chinês Zhang Mingyang com um nocaute no segundo round da luta principal. O triunfo encerra uma sequência de três lutas sem vitória e recoloca o meio-pesado no caminho rumo ao Top 10 da categoria. A última vitória do brasileiro havia sido em 2023, quando venceu Anthony Smith, no UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Almeida, em maio daquele ano.
Reprodução / UFC