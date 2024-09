Cadeirada: Pablo Marçal recebe alta, e hospital divulga boletim

O empresário Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 16, horas após ser agredido com uma cadeira pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB) durante o debate da TV Cultura ontem, domingo, 15. De acordo com um boletim divulgado pelo hospital, Marçal teve “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) partiu para cima do empresário Pablo Marçal (PRTB) após ser chamado de “arregão” durante o debate promovido pela TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na noite deste domingo.

“O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. São Paulo quer saber que horas você vai parar [com a candidatura], porque você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa. Você não é homem nem pra isso”, disse Marçal, antes de ser golpeado com uma cadeira pelo rival na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

O moderador do debate, Leão Serva, chamou imediatamente os comerciais. No retorno da transmissão, o jornalista afirmou que o episódio foi “um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira” e anunciou a expulsão de Datena do evento. Marçal também deixou o debate, segundo Serva, pois estava “se sentindo mal” após a agressão.

No primeiro bloco do debate, já havia ocorrido atritos entre os dois candidatos quando Marçal relembrou um caso de assédio sexual envolvendo Datena. O influenciador perguntou se o tucano teria chegado a tocar nas partes íntimas da vítima. Marçal fez referência a uma acusação de uma ex-repórter do programa Brasil Urgente contra Datena, em 2019.

Em resposta, o apresentador respondeu que o processo foi arquivado.

“A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório. Pediu desculpas a mim e para minha família”, afirmou.

Em suas redes, Marçal informou que teve uma das costelas fraturada. Além disso, a assessoria do empresário disse ainda que ele ficou com o braço imobilizado e com as mãos inchadas por tentar se defender no momento da agressão. No Hospital Sírio-Libanês, para onde foi levado, Marçal foi medicado e passou por exames, incluindo uma tomografia.

A agenda de campanha do empresário para esta segunda foi cancelada.

O advogado Tassio Renam, que representa o empresário, registrou como lesão corporal e injúria o boletim de ocorrência sobre a cadeirada desferida por Datena.

“Tomamos as medidas necessárias para que o candidato Datena seja responsabilizado. Colocamos lesão corporal e também injuria, porque ele proferiu algumas palavras desnecessárias depois de ter acertado ele”, disse Renam.

