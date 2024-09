Círio de Nossa Senhora Auxiliadora reúne dezenas de fiéis na comunidade Castanheiro, em Bujaru

Referenciada pelos católicos da comunidade São João Batista, conhecida como Vila Castanheiro, na zona rural de Bujaru, Nossa Senhora Auxiliadora foi homenageada na manhã de ontem, domingo, 15, durante o tradicional Círio terrestre, que faz parte das festividades religiosas. Este ano, o evento contou com a participação de famílias de diversas comunidades da região Guajarina, no nordeste do Pará.

A procissão, que atraiu dezenas de fiéis, teve início por volta das 8h30, na propriedade do Sr. Raimundo Sales (Chico Sales), onde foi celebrada uma missa campal. Em seguida, a imagem da santa foi levada em caminhada até a Vila de Castanheiro, onde ocorreu o encerramento do ato religioso.

De acordo com Viviane Gomes, uma das coordenadoras da festividade, a celebração de Nossa Senhora Auxiliadora é um símbolo de união, fé e devoção. “É um momento de reflexão, agradecimento e renovação da fé”, afirmou a devota.

Imagens: Reginaldo Ramos/R3 Comunicação