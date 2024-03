Calendário PIS/PASEP anuncia mudanças e valores diferentes

Saiba o dia que cairá o pagamento do PIS/Pasep 2024

A recente divulgação do Calendário PIS/PASEP trouxe mudanças importantes para os mais de 20 milhões de trabalhadores de carteira assinada ativos em 2022. O benefício, destinado a funcionários de empresas privadas (PIS) e servidores públicos (PASEP), sofreu alterações nos critérios e valores de saque para o ano de 2024.

Mudanças no PIS/PASEP

Uma das principais novidades é que o saque do benefício será realizado com base em um único critério, impactando diretamente os trabalhadores ativos. Com o recente aumento do salário mínimo, o valor do PIS/PASEP também foi reajustado, podendo chegar agora até R$ 1.412. Além disso, o reajuste afetou o valor do abono salarial.

Quem tem direito ao PIS/PASEP em 2024?

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa cumprir os seguintes requisitos:

Cadastro no programa PIS/PASEP por, no mínimo, cinco anos;

Exercer uma atividade profissional remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base;

Renda mensal média não superior a dois salários mínimos.

Calendário de saques do PIS/PASEP em março

PIS: O pagamento é baseado no mês de nascimento do trabalhador.

PASEP: Referente ao último dígito do cartão de inscrição no programa. PIS: Nascidos em janeiro e fevereiro: recebem a partir de 15/02/2024. Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15/03/2024. Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15/04/2024. Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 15/05/2024. Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 17/06/2024. Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15/07/2024. PASEP: Finais 0 e 1: recebem a partir de 15/02/2024. Finais 2 e 3: recebem a partir de 15/03/2024. Finais 4 e 5: recebem a partir de 15/04/2024. Finais 6 e 7: recebem a partir de 15/05/2024. Final 8: recebem a partir de 17/06/2024. Final 9: recebem a partir de 15/07/2024.



Fonte: Terra Brasil Notícias/Créditos: Istock/IltonRogerio