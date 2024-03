Antes do ‘BBB 24’, Wanessa pediu tempo a Dado para repensar relação após cerco de Zilu e brigas violentas

Agora que está fora do “BBB 24” após ser expulsa por agressão a Davi, Wanessa Camargo não está livre de um paredão. Pelo contrário. A cantora tem que reorganizar a própria vida, que já estava bagunçada quando ela entrou no reality. E o motivo principal é Dado Dolabella.

Segundo fontes ouvidas pelo EXTRA, Wanessa entrou na casa com seu relacionamento bastante balançado. Apesar de o namorado vivenciar o programa aqui fora, e lá dentro ela citá-lo muitas vezes, a cantora foi para o confinamento disposta a repensar a relação dos dois. E foi por isso que Zilu Camargo, sua mãe, comentou num perfil de fofoca que Dado e Wanessa não estão mais juntos.

“O namoro estava bem balançado devido às constantes brigas que os dois vinham tendo e ela pediu um tempo. Apesar de desmentirem, eles tiveram, sim, uma discussão bem violenta num restaurante em São Paulo, e também outras em casa”, relata uma pessoa próxima da cantora, sobre episódios que aconteceram entre outubro e novembro do ano passado.

Foram, inclusive, os vizinhos que alertaram Zilu de que a filha poderia estar passando por problemas conjugais.

“A Zilu montou uma vigília para saber tudo o que se passa com a Wanessa e ele dentro de casa. São os próprios vizinhos que avisam quando percebem algo errado”, revela outra fonte, que vive no Condomínio Alphaville, em São Paulo, onde fica a mansão da ex de Zezé Di Camargo.

É que Wanessa estava morando no imóvel da mãe junto com Dado, que saiu da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para viver com a namorada. Zilu jamais engoliu a reconciliação e muito menos que o cantor viva sob seu teto.

“Se for parar pra pensar é a Zilu quem está sustentando o Dado, né? Porque a casa é dela, ela paga tudo. Eles não bancam nada lá. Wanessa sustenta o namorado nas pequenas coisas, mas o teto sobre a cabeça dele é da sogra”, confidencia uma amiga de Zilu: ” A bem da verdade, Zilu nunca gostou dele. Ninguém da família gosta. Aturam porque amam a Wanessa”.

