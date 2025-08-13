Juiz mantém prisão do empresário que matou gari após discussão de trânsito em BH

O empresário René da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por decisão judicial em Belo Horizonte nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025. A Justiça entendeu que a gravidade do crime e o risco à ordem pública justificam mantê-lo preso.

O juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno qualificou a atitude de René como “desproporcional e fria”, ressaltando sua “periculosidade acentuada” e o “total desrespeito pela vida humana”, ao negar o pedido de relaxamento da prisão mesmo considerando que ele afirmou ser réu primário e ter residência fixa.

Segundo testemunhas e registros judiciais, o disparo que matou o gari Laudemir de Souza Fernandes não foi um ato impulsivo. Após o carregador da arma cair, René deliberadamente se abaixou para recolhê-lo, o recolocou na arma e efetuou o disparo fatal caracterizando uma decisão consciente de usar violência letal.

Com a prisão preventiva decretada, o processo segue para as próximas fases. A Polícia Civil conclui o inquérito, que será encaminhado ao Ministério Público para possível denúncia formal e início da ação penal.

