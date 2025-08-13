quarta-feira, agosto 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeMUNDO
MUNDO

Juiz mantém prisão do empresário que matou gari após discussão de trânsito em BH

O empresário René da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por decisão judicial em Belo Horizonte nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025. A Justiça entendeu que a gravidade do crime e o risco à ordem pública justificam mantê-lo preso.

O juiz Leonardo Vieira Rocha Damasceno qualificou a atitude de René como “desproporcional e fria”, ressaltando sua “periculosidade acentuada” e o “total desrespeito pela vida humana”, ao negar o pedido de relaxamento da prisão  mesmo considerando que ele afirmou ser réu primário e ter residência fixa.

Segundo testemunhas e registros judiciais, o disparo que matou o gari Laudemir de Souza Fernandes não foi um ato impulsivo. Após o carregador da arma cair, René deliberadamente se abaixou para recolhê-lo, o recolocou na arma e efetuou o disparo fatal  caracterizando uma decisão consciente de usar violência letal.

Com a prisão preventiva decretada, o processo segue para as próximas fases. A Polícia Civil conclui o inquérito, que será encaminhado ao Ministério Público para possível denúncia formal e início da ação penal.

Imagem: Reprodução

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Câmera flagra momento em que bebê é arremessado de moto em acidente
Próximo artigo
Motorista é surpreendido por arara-canindé em São Paulo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,875FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315