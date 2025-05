Campanha de doação de sangue movimenta a quarta-feira na Esmac

A Faculdade ESMAC realiza, em parceria com o Hemopa, no próximo nessa quarta-feira, 07, das 9h às 17h, uma grande Campanha de Doação de Sangue. A ação será na sede da instituição, na Estrada da Providência, 10, em Ananindeua, e tem como principal objetivo incentivar a solidariedade e colaborar com o aumento dos estoques de sangue do hemocentro, que frequentemente sofrem com baixos níveis, especialmente em períodos críticos.

A campanha é aberta à participação de alunos, professores, colaboradores e comunidade externa, seguindo os critérios básicos para a doação. A unidade móvel da Fundação HEMOPA estará instalada dentro da estrutura da ESMAC, equipada e preparada para garantir um processo seguro, ágil e confortável para todos os voluntários.

“É muito importante criarmos em nossa comunidade acadêmica, a consciência sobre a importância de salvar vidas por meio da doação de sangue. Por isso, sempre estamos prontos a colaborar com o trabalho do Hemopa, realizando essas ações. Esperamos arrecadar muitas bolsas de sangue com essa iniciativa, e, com isso, aumentar o estoque do hemocentro”, ressalta a mantenedora do grupo Madre Celeste, professora Nilse Pinheiro.

