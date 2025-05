“Show das Divas” agita Belém nesta terça com transmissão ao vivo e causa solidária

Nesta terça-feira (06), o palco do Theatro da Paz, em Belém, recebe o aguardado “Show das Divas”, um espetáculo beneficente que reúne grandes nomes da música e das artes paraenses. A apresentação tem início às 20h, com abertura dos portões marcada para as 19h.

Produzido pelo Grupo Amigas Solidárias, o evento tem como objetivo arrecadar fundos para as ações da Missão Belém, instituição dedicada ao acolhimento de idosos e dependentes químicos em situação de rua. Além da venda de ingressos, o público é convidado a contribuir com a “meia solidária”, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do espetáculo.

A noite promete emoções com performances marcantes, valorizando o talento local e promovendo um encontro entre cultura e solidariedade. O show terá duração de duas horas, com tolerância de 15 minutos para entrada após o início da apresentação.

Para quem não puder comparecer presencialmente, o evento será transmitido ao vivo pelos canais do Grupo Marajoara. Para acompanhar, basta se inscrever no canal do youtube ou sintonizar no canal da Tv Marajoara 50.1 e acessar a live pelo link, Assista ao vivo aqui: https://www.youtube.com/live/l8nEBFPtjn8?si=-Bu9Z870gWNIyISk

Imagem: Divulgação