Canta Anapu Fest Açaí chega à 20ª edição e vai reunir caravanas de todo o Estado na Vila Menino Deus

A Vila Ribeirinhha Menino Deus, localizada no Rio Anapu, em Igarapé Miri, a cerca de 40 minutos da sede do município, irá viver dias de muita alegria com a realização da 20ª edição do Canta Anapu Fest Açaí. O evento será uma edição histórica, realizada no período de 16 a 19 de outubro, pela Assembleia de Deus local em parceria com a prefeitura municipal, produtores de açaí da região e outros apoiadores.

A programação envolve ação social, espaço kids, workshop, exposições, vendas de açaí com charque, peixe frito e outras iguarias típicas e apresentações de vários cantores e bandas locais. Dentre elas, as Bandas Herdeiro de Cristo, Salmos 100, Alfa, Dupla Honra, Gênesis, Atos 2, Salmista, Kadosh, Cantares, El Shaday, Altares, Renovo, Ide, Atitude, Ministério Aleluia, além das atrações nacionais Jairo Bonfim e Banda (RJ), Cícero Oliveira (CE), Jefferson & Suellen (PR) e Sarah Beatriz (RJ).

Uma edição histórica, preparada com todo carinho para vocês, e amor por esse projeto.

De acordo com presbítero Beto, diretor do Cantanapú Fest Açaí, falar do Canta Anapu é falar de um grande projeto. “Essa é a nossa marca: um projeto de Deus para o seu coração. Desde o seu início, em 2005, quando surgiu a primeira edição, foi algo extraordinário e que marcou a nossa vida, a nossa história e o nosso lugar. Hoje, já estamos completando 20 anos, e isso é prova de que, de fato, é um projeto de Deus que surgiu em nossa localidade, que inclusive é uma localidade de pessoas humildes, mas guerreiras, com uma fé grande, que amam servir a Deus, louvar a Deus e exaltar o nome do Senhor”, explica.

“Esse é o propósito do Canta Anapu: adoração e o louvor ao nome do Senhor nosso Deus. Esse evento hoje é algo muito importante para toda a nossa comunidade e para toda a região, porque envolve não somente pessoas evangélicas, mas também pessoas de todos os credos religiosos, que se programam para esta data, comemorada sempre em todos os anos no terceiro final de semana de outubro. Somos imensamente gratos a Deus, porque o festival tomou uma proporção tão linda e preciosa, recebendo pessoas de todos os municípios da nossa região, do Baixo Tocantins, pessoas da nossa capital e até de outros estados”, ressalta.

Data: 16 a 19.10.25 Local: Vila Menino Deus (Rio Anapu – Igarapé-Miri)

