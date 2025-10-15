quarta-feira, outubro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Pará registra o menor índice de alertas de desmatamento dos últimos oito anos para o mês de setembro

O Pará registrou, em setembro de 2025 (Ano Prodes 2026, que compreende o período entre agosto de 2025 e julho de 2026), o menor valor de áreas recobertas por alertas de desmatamento dos últimos oito anos, para o mesmo mês, com 107 km². O dado representa uma redução de 47% em relação a setembro do ano anterior (202 km²) e consolida uma queda de 80% em relação ao mesmo período em 2023 – maior pico da série analisada, segundo os dados provenientes do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter/Inpe), que integra a infraestrutura oficial de monitoramento da floresta amazônica brasileira.

A avaliação técnica confirma a trajetória de redução contínua entre 2023 e 2026. O resultado demonstra o impacto direto das ações integradas de fiscalização, monitoramento e gestão ambiental conduzidas pelo Governo do Pará.

Nos municípios prioritários para ações de prevenção e controle, a redução foi ainda mais expressiva: queda de 56% entre 2024 e 2025, passando de 118,96 km² para 52,16 km².
Os principais números de redução foram observados em Altamira (-90%), Novo Progresso (-93%), Itaituba (-67%), Pacajá (-63%) e São Félix do Xingu (-55%).

O governador Helder Barbalho destacou que o resultado é reflexo do fortalecimento da governança ambiental e do compromisso do Pará com a proteção da Amazônia.

“O Pará está mostrando que é possível desenvolver com responsabilidade ambiental. Esse resultado expressivo é fruto do trabalho integrado entre os órgãos do Estado, das ações de comando e controle e do uso intensivo de tecnologia para monitorar e coibir o desmatamento. Desta forma, estamos consolidando o Pará como referência em gestão ambiental e mitigação às mudanças climáticas na Amazônia”, afirmou Helder.

Considerando o acumulado de agosto e setembro, o Pará reduziu as áreas sob alerta de 394 km² em 2025 para 181 km² em 2026, o que representa uma queda de 54% e consolida o terceiro ano consecutivo de diminuição.

O secretário titular da Semas, Raul Protázio Romão, destacou que os avanços decorrem da execução coordenada de programas como o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) e das operações Curupira e Amazônia Viva, que fortalecem o combate às irregularidades e a proteção dos territórios.

“Estamos consolidando um novo modelo de gestão ambiental, baseado em presença territorial e integração entre os órgãos responsáveis. O resultado é um Pará que avança na fiscalização e combate, com monitoramento eficiente e redução consistente dos índices de desmatamento”, afirmou Raul.

Próximo de receber a maior conferência climática do mundo, a COP 30, que será realizada em Belém, os números reforçam o papel do Pará como protagonista na agenda ambiental do país, fortalecendo políticas públicas voltadas à transição para uma economia verde, que valoriza a floresta viva e o uso sustentável dos recursos.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias

300x100 Banparacard Consignado
300x100 Banparacard Consignado
Artigo anterior
Canta Anapu Fest Açaí chega à 20ª edição e vai reunir caravanas de todo o Estado na Vila Menino Deus
Próximo artigo
Festa dos Mercantes é a pedida dessa sexta-feira no Salão Nobre da AP

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,240FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
360x360 Banparacard Consignado
360x360 Banparacard Consignado
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315