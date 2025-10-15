quarta-feira, outubro 15, 2025
Vídeo: declaração considerada preconceituosa sobre o Círio de Nazaré gera críticas e mobiliza influenciadores paraenses

Uma publicação feita por um internauta paulista gerou polêmica e revolta nas redes sociais no último domingo (12). O usuário, ao comentar sobre a grandiosidade do Círio de Nazaré 2025, minimizou a celebração e escreveu:

“Esse povo de Belém do Pará é meio carente de atração cultural, né? Qualquer evento lá, 2 milhões de pessoas nas ruas. Acho que se tiver um show do Porquinho da Paulista vai emocionar.”

A postagem, feita na plataforma X (antigo Twitter), rapidamente viralizou e foi duramente criticada por internautas de todo o Brasil, especialmente por paraenses, que classificaram o comentário como preconceituoso e desrespeitoso com a cultura amazônica.

Após a repercussão, outros usuários reforçaram o tom depreciativo com novas mensagens ofensivas — algumas direcionadas à culinária e aos costumes do Pará, citando de forma pejorativa a maniçoba e os times locais de futebol, além de comentários que associavam os paraenses à falta de “ciência” e “sofisticação cultural”.

As reações não demoraram: uma enxurrada de respostas tomou conta das redes em defesa do povo paraense e do Círio de Nazaré.

“‘Qualquer evento’? O Círio é o maior evento religioso do Brasil!”, rebateu uma internauta.
“Paulista falando que Belém é carente de cultura? Qual é a cultura de SP?”, ironizou outro.

O Círio de Nazaré, realizado em Belém (PA), é um dos maiores eventos religiosos do mundo, reunindo neste ano mais de 2,5 milhões de fiéis em um percurso de 3,6 km. A celebração, marcada por fé, tradição e emoção, é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

Mais do que um evento, o Círio representa a identidade, a devoção e o orgulho de todo o povo paraense — algo que, como muitos internautas destacaram, vai muito além de qualquer estereótipo ou preconceito.

