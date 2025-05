“Carnificina louca”: No novo trailer brutal de Predador, o clássico alienígena luta contra vikings, ninjas e aviões

Dois novos filmes da franquia nos serão lançados em 2025, um nos cinemas e outro no streaming.

Como mencionado inicialmente, haverá um novo filme live-action de O Predador nos cinemas em 2025: Predador – Terras Selvagens com Elle Fanning estreia em 6 de novembro e apresentará uma premissa inusitada – pois aqui a máquina de matar espacial não caçará a atriz principal, mas se unirá a ela em uma missão. Este não é o alienígena sanguinário que você ama e quer ver em ação? Então há outro longa esse ano e nele, como sempre, o personagem-título está claramente do lado do mal.

O primeiro trailer, um tanto sangrento, de Predador: Assassino de Assassinos deixa isso claro. No filme de animação episódico, vemos humanos lutando contra o Predador em três eras diferentes — e não qualquer humano. O título já diz tudo: aqui, assassinos enfrentarão assassinos e, finalmente, encontrarão alguém à altura. E na ficção científica, vikings, ninjas e soldados guerreiros irão lutar contra a ameaça alienígena.

Predator: Killer of Killers será lançado nos Estados Unidos em 6 de junho de 2025 no Hulu. No Brasil, é provável que integre o catálogo do Disney+.

Assassino de Assassinos e Terras Selvagens ambos de Dan Trachtenberg

Dan Trachtenberg, que também dirigiu o remake O Predador: A Caçada, está no comando de Terras Selvagens e Assassino de Assassinos. Dois filmes com estilos, narrativas e lançamentos completamente diferentes. Será emocionante ver o que Trachtenberg vai extrair deles.

O trailer não é a única coisa que deixa claro que um filme de animação não precisa ser brincadeira de criança. Trachtenberg disse ao Collider que estava particularmente animado para ver a “carnificina louca e intensa para maiores de 18 anos” que ele tanto amava nos longas Predador em uma mídia diferente.

De acordo com a sinopse oficial de Predador: Assassino de Assassinos, o filme seguirá “três dos guerreiros mais implacáveis da história da humanidade”. Em um episódio, uma guerreira viking envia seu filho em uma sangrenta campanha de vingança. Na segunda história, um ninja se volta contra seu irmão samurai em uma batalha brutal pela sucessão no Japão feudal. E na narrativa mais moderna, um piloto de caça durante a Segunda Guerra Mundial voa para perseguir uma ameaça alienígena.