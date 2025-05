Esta obra-prima do cinema de guerra fez mais sucesso do que Avatar e Jurassic Park

Há 68 anos, um famoso filme de guerra atraiu mais de 9,7 milhões de espectadores aos cinemas.

Reprodução Adoro Cinema – Evelyn Souza

A extensão em que o gosto do público e a importância do cinema em si mudaram nas últimas décadas pode ser vista claramente na lista dos filmes de maior sucesso com base no número de espectadores. Apenas um da década atual está no top 50 europeu – Avatar: O Caminho da Água. Embora esteja em terceiro lugar entre os longas de maior sucesso de todos os tempos no mundo, ele “apenas” ocupa a 30ª posição (quatro posições à frente de Jurassic Park – Parque dos Dinossauros).

Antes disso, a lista inclui, além da trilogia O Senhor dos Anéis e filmes Harry Potter, várias produções europeias, alguns dos quais podem não significar muito para o público de hoje (por exemplo, o longa de guerra submarina Bravos e Covardes atraiu impressionantes 9,7 milhões de pessoas aos cinemas em 1957). Em 13º lugar está O Silêncio (1963), obra-prima da lenda da direção sueca Ingmar Bergman, logo atrás do primeiro blockbuster, Avatar.

E em 26º lugar está um romance soviético da Segunda Guerra Mundial que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e foi lançado em 1957: Quando Voam as Cegonhas, de Mikhail Kalatozov. 9,7 milhões de espectadores compareceram para assistir ao famoso filme.

Um clássico do chamado período de degelo, após o fim da ditadura stalinista, gira em torno de Veronika (Tatjana Samoilova) e Boris (Alexei Batalov), um jovem casal em Moscou que está apaixonado e fazendo planos para o futuro juntos. Mas quando a Segunda Guerra Mundial eclode, Boris é enviado para a frente de batalha – e Veronika fica sozinha. O filme é então contado quase inteiramente da perspectiva dela. O melodrama de Kalatozov é principalmente sobre como a guerra afeta a vida cotidiana e a psique das pessoas, mesmo além dos horrores do campo de batalha

Baseado na peça de mesmo nome de Viktor Rozov, as origens teatrais do filme não ficam aparentes nem por um minuto — isso se deve principalmente ao trabalho de câmera incrivelmente ágil, expressivo e de alto contraste de Sergei Urussevsky, que lhe rendeu um prêmio por realizações artísticas e técnicas excepcionais em Cannes.

Infelizmente, Quando Voam as Cegonhas não está disponível no Brasil.