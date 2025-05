Paysandu perde para o Novorizontino pelo placar de 3 a 1 e segura a lanterna da Série B do Brasileiro

O Paysandu voltou a sofrer um revés na temporada 2025 da Segundona. Na tarde deste domingo, 25, perdeu, de virada, para o Novorizontino que está, mais uma vez, na briga por vaga no G4 do Campeonato Brasileiro e recebeu a equipe paraense no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela nona rodada da competição nacional. Com um show de Nathan Fogaça, superou o time paraense por 3 a 1, de virada. O Bicola é que abriu o marcador e se acreditava que iria alcançar seu objetivo, vencer a primeira partida na competição. Não deu.

GOLS

O camisa 99 do Novorizontino fez os três gols da equipe na partida, chegando a cinco gols na Série B e entrando na briga pela artilharia do torneio, que tem Pedro Rocha (Remo) no topo, com seis. Com o resultado, o time paulista foi a 16 pontos, igualando o número de Vila Nova e Avaí, primeiros times no G4, mas ficando atrás, no critério saldo de gols em relação aos catarinenses (6 a 5). Do outro lado, o Paysandu segue sem vencer na competição e agora amarga a lanterna, com quatro pontos em oito jogos.

TUDO IGUAL

O duelo no interior paulista começou agitado. Apesar de dominar a posse de bola nos minutos iniciais, o Novorizontino viu o Paysandu chegar com perigo nos contra-ataques, o que surtiu efeito para o time visitante.

Aos 12, Borasi cortou para o meio, chutou e parou na marcação, mas no rebote, de primeira, André Lima mandou uma bomba de fora da área e abriu o placar para os paraenses. Entretanto, a vantagem não durou muito. Aos 26, Marlon fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Nathan Fogaça, de cabeça, deixar tudo igual no marcador.

Após o empate, o Novorizontino cresceu na partida e passou a pressionar mais o Paysandu, mas pecou na pontaria e o duelo foi para o intervalo com 1 a 1 no placar.

DE VIRADA!

Na volta para o segundo tempo, após muito estudo entre os adversários, o Paysandu quase marcou com Reverson, que recebeu lançamento na área e na cara do gol, parou em milagre de Airton. A resposta do Novorizontino, entretanto, foi fatal. Aos 14, em erro de saída de bola dos paraenses, Óscar Ruíz tocou para Nathan Fogaça, na cara do gol, virar a partida.

O camisa 99 teve a chance de fazer o hat-trick aos 21, quando Marlon cruzou novamente na medida, e de cabeça, o atacante mandou rente à trave. Do outro lado, o Paysandu tentou chegar em chutes de Marcelinho e Matheus Vargas, que pararam em boas defesas de Airton.

Porém, mesmo se lançando ao ataque, o Paysandu voltou a pecar no setor defensivo, o que custou caro. Aos 36, Luan Freitas tentou afastar cruzamento de Waguininho e mandou um presente para Nathan Fogaça, que mandou uma bomba e fez seu terceiro gol na partida, garantindo a vitória do Novorizontino.

PRÓXIMOS DESAFIOS

As equipes voltam a campo para a 10ª rodada da Série B em datas distintas. Na sexta-feira (30), o Novorizontino vai até o Onésio Brasileiro Alvarenga para encarar o Vila Nova, a partir das 19h. Já na segunda-feira (02), o Paysandu fecha a rodada diante do Criciúma, no Mangueirão, às 21h.

Imagens: Agência Paysandu