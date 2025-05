CARTA CONVITE CCPA

O Sr. Elias Portilho de Aquino Junior, representante do Clube dos Criativos do Pará (CCPA), convida os interessados a participar da reunião de ajusteinstitucional e definição administrativa, a ser realizada no dia 29 de maio de 2025, às 19h (horáriode Brasília), em formato híbrido, presencial na R.

Municipalidade, 839, Umarizal, Belém/PA, e on-line,com link enviado mediante solicitação por e-mail.

Na pauta, constam: revisão do posicionamento institucional, atualização do estatuto, encaminhamentos para conclusão do registro formal e obtenção de CNPJ, além da adesão de novos membros apoiadores. A participação é aberta e visa consolidar o núcleo inicial da iniciativa. As confirmações devem ser enviadas até 28/05/2025, com nome completo,

CPF, e-mail e breve apresentação, para criativos do para@gmail.com.

Belém/PA, 21 de maio de 2025.

Elias Portilho de Aquino Junior

Clube dos Criativos do Pará (CCPA)