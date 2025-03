Pará no centro da pesca e aquicultura: Sedap promove eventos em abril

Após a tradicional Feira do Pescado (16 e 17 de abril), a Sedap marca presença na segunda edição do IFC Amazônia (23 a 25). A secretaria também manterá a distribuição de kits de análise de água aos municípios.

O Governo do Estado, através da Sedap, prepara um abril repleto de ações para impulsionar a pesca e a aquicultura no Pará. Destaque para a tradicional Feira do Pescado e o apoio à segunda edição do IFC Amazônia. Paralelamente, a secretaria segue com a distribuição de kits de análise de água, ferramenta essencial para o monitoramento da qualidade hídrica, já entregue a mais de 100 municípios paraenses.

A Diretoria de Pesca e a Coordenadoria de Desenvolvimento da Aquicultura (CDAQ) da Sedap estão organizando uma série de eventos em abril voltados para consumidores e interessados no setor. Destaque para a Feira do Pescado 2025, nos dias 16 e 17, com a participação esperada de mais de 50 municípios, e a segunda edição do IFC Amazônia, de 23 a 25 de abril, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

Os preparativos para a tradicional programação da Semana Santa já estão em andamento, conforme informou o coordenador de aquicultura da Sedap, engenheiro de pesca Alan Pragana. A secretaria iniciou reuniões com prefeitos e representantes municipais em fevereiro e já está recebendo os insumos necessários para o evento.

Como parte das ações preparatórias para a Semana Santa, o Governo do Estado publicou no Diário Oficial (DOE) do dia 11 um decreto que restringe a saída de pescado in natura do Pará. A medida visa garantir o abastecimento para os consumidores paraenses durante o período.

O IFC Amazônia espera atrair pelo menos 5 mil visitantes ao Hangar, com uma programação diversificada que inclui feira de tecnologia, palestras, capacitações, feira de negócios e um congresso de engenharia de pesca. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas online.

