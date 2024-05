Cassazum contribui na arrecadação de doações para vítimas das enchentes no RS

A diretoria do Cassazum colocou à disposição das autoridades militares e civis, empresários, pessoas jurídicas e o povo em geral, o salão nobre para receber doações que serão enviadas para as vítimas das enchentes no Estado do Rio Grande do Sul. Funcionários do clube militar estão de plantão nos portões da travessa Perebebuí e avenida Duque de Caxias, em qualquer horário.

Vários associados estão contribuindo nesse momento muito sofrível que estão passando inúmeras pessoas desabrigadas e os funcionários também estão compartilhando com mesmo pensamento do quadro social.

O clima é muito sofrível no Estado do Rio Grande do Sul, piorando mais ainda com previsões meteorológicas divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A previsão entre os dias 10, 11 e 12 deste mês para as regiões centro-norte e leste gaúcho é de chuva com maior intensidade, inclusive, incluindo também o litoral norte do estado e o Sul de Santa Catarina. A presidente do Cassazum, Heloísa Helena, destacou que este é o momento de todos os brasileiros contribuírem com qualquer ajuda para esse povo que perdeu seus patrimônios com as fortes chuvas.

“O Cassazum prontamente colocou à disposição o nosso Salão Nobre como um dos pontos de arrecadação e solidariedade destinado ao povo gaúcho que atravessa um momento muito complicado. É de suma importância que os brasileiros se reunam em uma só corrente com objetivo de ajudar o povo gaúcho”, reforça Heloísa Helena.

