Operação Ararajuba combate garimpo ilegal no Oeste do Pará

Operação conjunta envolvendo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Polícia Federal, Força Nacional e Polícia Militar do Pará reprimiu o garimpo ilegal no período de 14 a 30 de abril, na região de Itaituba, no oeste paraense. Durante a execução da Operação, diversos equipamentos utilizados no garimpo ilegal foram destruídos, incluindo motores, escavadeiras hidráulicas (PC), dragas, uma motocicleta e estruturas de apoio aos ilícitos, além da lavratura de diversos autos de infração. Prejuízos causados na ordem de onze milhões de reais.

Ainda neste ano, no período de 05 a 25 de março, foi deflagrada a Operação Içamiabas, pelos mesmos atores, visando combater ilícitos ambientais nos eixos das BRs 163 e 230. Oportunidade na qual foram destruídos 43 itens, entre maquinários e equipamentos diversos, e 04 pontos de apoio a garimpagem ilegal, prejuízos que superam a ordem de três milhões de reais.

Essas ações conjuntas representam avanços significativos na luta contra o garimpo ilegal e na proteção do meio ambiente no oeste do Pará, evidenciando que a união de esforços entre diferentes órgãos e instituições é fundamental para enfrentar os desafios ambientais do Brasil.

Imagens: Divulgação/SRPF-Santarém