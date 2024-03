Cassazum homenageia mulheres associadas com uma programação Festiva

Mulheres associadas do Cassazum foram homenageadas no último domingo, 10, em memória ao Dia Internacional da Mulher, transcorrido na sexta-feira da semana passada, Dia 08 de Março, com uma programação festiva que começou com o café da manhã, presidida pela presidente do clube militar, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena. Antes, ela fez a saudação a todas associadas que atenderam seus convites e enalteceu a pujança, determinação e a competência da mulher guerreira que se destaca nesse planeta com entusiasmo.

Depois do café começaram as exposições oferecidas de forma gratuita, com diversos serviços realizados no Salão do 14 Bis, nas áreas de beleza (corte de cabelo), limpeza de pele, manicure, além dos ensinamentos de defesa de Jiu-jitsu proporcionados pelo professor Edyr Freitas Junior e pela professora Rayra Coutinho Pinheiro, que, inclusive, estará seguindo, no dia 22, com destino à China, para ensinar a prática da modalidade de Jiu-jitsu.

Encerrando a programação do domingo, houve o show de dança comandado pelo professor Rogério Almeida (Roger Almeida), quando as mulheres lotaram o salão com dança de carimbó, merengue, axé, cumbia e outros. E a música que concluiu a programação festiva deu-se a letra “Mulher”, homenagem do saudoso cantor Erasmo Carlos, sob a interpregação do professor Roger Almeida, proporcionando inúmeras palmas das mulheres associadas.

Na oportunidade, a presidente do Cassazum, Heloísa Helena, anunciou mais dois eventos que o clube realizará e fez o convite a todas as mulheres presentes para prestigiarem os dois acontecimentos que são o Dia das Mães (Maio) e a Quadra Junina (Junho). O professor Roger Almeida será o responsável por comandar a quadrilha do clube militar.

Imagens: Nonato Batista